烏克蘭獲美15年安全保障承諾 澤倫斯基盼延長

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(29日)表示，美國已向烏克蘭提出「堅實」的安全保證，期限為15年，並可視情況延長，但基輔希望保障期能更長。

澤倫斯基在與美國總統川普(Donald Trump)會面後作出上述表示。澤倫斯基在佛羅里達州與川普舉行會談，這位烏克蘭領袖說，現在比以往任何時候都更接近達成一項協議，以結束這場與俄羅斯近4年的戰爭。

這位戰時總統指出，領土問題，以及烏克蘭遭莫斯科佔領的札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia nuclear power plant)未來的安排，是結束戰爭計畫中仍待解決的關鍵議題。

不過，澤倫斯基補充說，他認為在烏克蘭部署國際部隊，是安全保證中不可或缺的一環，但這一點過去曾遭俄羅斯拒絕。

儘管如此，克里姆林宮仍同意川普的評估，表示談判已進入最後階段，同時重申其強硬立場，要求基輔自烏克蘭東部地區撤軍。

澤倫斯基表示，基輔希望在「未來幾天」於烏克蘭境內與歐洲及美國官員會面，共同推進結束衝突的相關文件。

他並說，任何終結這場歐洲自二戰以來最嚴重衝突的協議，「都必須由烏克蘭、俄羅斯、美國與歐洲共同簽署」。

對基輔而言，安全保證是最優先事項。

澤倫斯基表示：「沒有安全保證，這場戰爭就不能被視為真正結束。我們無法承認它已經結束，因為面對這樣的鄰國，仍存在再次侵略的風險。」

澤倫斯基並說，他已向川普表明，15年的保障期對烏克蘭而言太短。他補充說：「我告訴他，我們確實希望，(美國)考慮30年、40年、甚至50年的可能性。(川普)總統表示，他會再想一想。」