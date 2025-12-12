烏克蘭男孩赴歐洲議會親述在醫院遭俄轟炸「與母訣別」口譯員痛哭

烏克蘭男孩羅曼在醫院遭俄軍炸傷，母親慘死。 圖：擷取自X@nexta_tv

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄羅斯至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。一名遭俄軍炸傷的11歲烏克蘭男孩羅曼（Roman Oleksiv）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會發表演說，講述自己如何在俄軍轟炸醫院時失去了母親，以及身受致命燒傷，悲慘經歷讓現場聽眾都紅了眼眶，口譯員更是哽咽無法繼續翻譯。

英國《太陽報》11日報導提到，羅曼回憶俄軍轟炸那天的恐怖場景，描述最後一次見到母親的瞬間，但口譯員情緒激動、哽咽無法繼續。羅曼說，當時他們正在烏克蘭文尼察（Vinnytsia）的醫院就診，結果遭到俄軍的3枚火箭彈襲擊。羅曼表示＂「那是我最後一次見到我的媽媽，也是我最後一次能跟她道別。」這段話令口譯員難以承受，得由其他同事接手

等到口譯員稍微平復情緒後，羅曼繼續說：「我看到她被壓在瓦礫下，我能看見她的頭髮，我摸到了她的頭髮，我能和她道別。」報導指出，這場襲擊共造成24人死亡，至少202人受傷。事後，羅曼昏迷超過了100天，並接受共35次複雜的手術，來修復他嚴重的創傷。

羅曼從昏迷中醒來時四肢和頭部都打著石膏，頭髮幾乎掉光，全身覆蓋了45％的燒傷，多處傷口深達骨頭，身上也布滿彈片傷，1隻手骨折。羅曼後來藉由彈奏手風琴改善了受燒傷影響的手部靈活度，更在2024年底贏得了國際手風琴大賽，他也持續為烏克蘭兒童的困境發聲。

