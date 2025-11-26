烏克蘭男疑不滿被徵兵 突自爆慘死

俄烏戰爭還在進行。（圖，與本文無關／路透社）





俄烏戰爭還在進行，近日在網路上流傳一則消息，在烏克蘭西南部城市敖德薩的一個強制徵兵中心，一名年輕的烏克蘭男子疑似因不滿被徵兵，憤而引爆了身上的炸彈。

根據《report.az》報導，這名烏克蘭男子是在徵兵中心內引爆了爆炸裝置。從影片中可以看到，周圍的人看到狀況不對，趕緊逃離，不過，他身旁有一人來不及逃而受傷。

另外，據《مرسال قطر》報導，俄羅斯網站引述了社交媒體上流傳的消息，意圖將這起事件歸咎於烏克蘭在戰事期間日益嚴苛的強制徵兵政策。

廣告 廣告

歐洲保守派網站針對此事件及相關背景進行了分析。該網站指出，鑑於持續不斷的破壞和人員損耗，烏克蘭公民已經開始迅速改變他們對戰爭局勢和總統澤連斯基統治的態度。這起事件的詳細原因還有待進一步調查釐清，但這似乎也反映出在長久戰爭壓力下的民意。

俄烏戰爭對全世界造成影響，綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏軍規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。

俄烏戰爭持續將近4年，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，並分別會見澤倫斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

美提俄烏和平計畫逼基輔讓步 川普：非最終方案

美盼基輔11/27前接受 川普28點俄烏和平計畫一覽

川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意

