烏克蘭發動夜間無人機攻勢 俄軍宣稱擊落77架

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）俄烏戰爭持續將近4年仍無停歇跡象，俄羅斯國防部今天表示，防空部隊在一夜之間擊毀77架烏克蘭無人機。

路透社報導，俄羅斯國防部於通訊軟體Telegram發布聲明稱，這些無人機是在俄國南部和中部7個地區以及克里米亞半島（Crimean Peninsula）上空被擊落。

俄國西南部羅斯托夫州（Rostov）州長史柳薩（Yuri Slyusar）於Telegram發文指出，當地有一座電塔遇襲，導致大約250位居民沒電可用，但無人受傷。

俄羅斯相關當局很少揭露烏克蘭空襲造成的損害程度，且幾乎從不證實軍事基礎設施遭攻擊。

在過去幾個冬季以及今年冬天之前，俄軍都對烏克蘭的電網和城市發動飛彈與無人機攻勢，並導致停電等損失。

烏克蘭同樣加強無人機攻勢，鎖定俄羅斯境內的油槽、機場與其他目標。（編譯：陳彥鈞）1141207