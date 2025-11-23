烏克蘭發動無人機攻擊 莫斯科州大型電廠起火

據俄羅斯莫斯科州政府表示，烏克蘭今天(23日)出動無人機襲擊該州一座大型熱電廠，引發火災，迫使當局啟動備用電力設施並在部分地區部署移動式供暖設備。

莫斯科州州長伏洛比約夫(Andrei Vorobyov)指出，烏克蘭無人機襲擊了位於克里姆林宮以東約120公里的沙圖拉(Shatura)發電廠，導致部分設施起火燃燒，而目前火勢已得到控制。

俄羅斯媒體工商日報(Kommersant)引述緊急情況部的消息稱，發電廠的3個變壓器起火，每個變壓器占地約65平方公尺。

根據通訊軟體Telegram上散播的影片顯示，發電廠傳出數起爆炸聲響後，好幾團火球升入空中。

伏洛比約夫表示，發電廠在遇襲後已緊急啟動備用電力設施，並向部分氣溫接近零度的地區部署移動式供暖設備。

俄羅斯仰賴蘇聯時期留下來的大量供熱廠，作為民生供暖來源。隨著凜冬將至，俄軍近幾個月來也一直以烏克蘭的能源設備作為攻擊目標。