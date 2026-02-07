當烏克蘭人開始認真討論「割地換和平」，真正倒塌的不是前線，而是安全承諾的信用。

《紐約時報》2月4日報導，最新民調顯示，超過4成民眾願意在「有明確且可靠的安全保證」前提下，放棄仍由烏克蘭控制的部分頓巴斯；反對者仍是多數，但那4成的存在已足夠刺痛：一個民主社會向來把領土視為尊嚴的邊界。這不是投降的浪漫，而是疲憊的理性——更是對民主世界的控訴：你們的保證，值幾度電、幾小時供暖、幾條命？

別急著用道德譴責他們。4年的磨碎戰把意志磨成粉末：近兩百萬人次的傷亡、以公尺計的推進、電網與供暖被武器化。當戰爭不再只在壕溝，而在病房與嬰兒的呼吸裡，人民自然改用最冷酷的語言發問：「你說會保證，可你敢不敢兌現？」——不能兌現的保證，比沒有保證更危險，因為它讓人延後準備，直到代價大到只能用土地與未來埋單。

同一種冷意，也在歐洲餐桌下發酵。2026年1月底，20幾個國家在布魯塞爾臨時餐會的那盤奶油雞胸旁，擺著格陵蘭的焦慮：當川普把主權重新拉回「可交易」語境，並以關稅與安全承諾交錯施壓，歐洲終於看清盟友體系的弔詭——盟友既能保護，也能輸出風險。當有人公開說「你太弱，無法保證自己」，主權立刻被改寫成「能力附加條款」；當巴黎催促啟動反脅迫工具，同盟關係更像合約重談，而非價值共同體。或許，王爾德會笑說：這世代最昂貴的不是背叛，而是「友情條款」的加價；蕭伯納更毒一點：你以為你在談安全，對方其實在談折扣。

把鏡頭轉向台灣，教訓更尖銳：我們不必等到盟友撤軍，只需看見「撤語」；不必等到承諾消失，只需看見承諾開始被計價。北京最擅長把沉默翻譯成邀請函，把模糊當作可議價。於是，台灣若把安全外包給口號，最後可能只得到一張空白支票。

真正的出路並不玄奧：台灣必須把生存寫成別人不敢打折的價格——用不對稱防衛與後備動員提高入侵成本；用能源、關鍵物資與供應鏈備援降低勒索彈性；用外交多元化與跨黨共識收回「不確定性外包」。伏爾泰式的機智提醒我們：宣言可以很美，但炮火只相信能力；戴高樂式的冷諷則更直接：沒有自保的國家，終究會被別人拿來談判——只是你未必在場。

烏克蘭的4成民意不是軟弱，而是一記文明警鐘：當世界把保證說得像詩歌，卻做得像折扣，民主就會被迫用最痛的方式學會現實。台灣不能等到那一天，才開始理解。（作者為世新大學管理學院院長）