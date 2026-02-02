烏克蘭礦工巴士遭俄無人機擊毀 造成15死7傷

俄羅斯再度對烏克蘭發動空襲，聶伯城一輛運載礦工的巴士被無人機擊中，造成15人死亡，整輛巴士被燒得焦黑，車窗破碎，失控衝到路邊。採礦公司表示，俄軍在當地時間1日發動大規模恐怖襲擊，所有死者都是準備下班回家的員工，這起事件還導致7人受傷。此外，扎波羅熱一家婦產科醫院以及一棟民宅也遭到無人機襲擊，共釀9人受傷。

婦產科醫院及民宅也遭無人機襲擊，現場一片狼藉。圖／路透社、CNN

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

