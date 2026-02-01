烏克蘭礦工遭襲12死7傷 澤倫斯基：第2輪會談延後登場

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏美俄第2輪三方會談延到2月4日登場。

烏克蘭最大的私人能源公司指出，俄羅斯無人機在烏克蘭東部發動攻擊，造成12名礦工死亡。另外，烏克蘭總統澤倫斯基說，烏美俄第2輪三方會談，將延到4日登場。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭最大的私人能源公司表示，俄羅斯無人機在烏克蘭東部發動攻擊，造成12名礦工死亡。週日第聶伯羅彼得羅夫斯克州一輛載著下班工人的巴士遭到攻擊，至少有7人受傷。

BBC報導，在俄羅斯先前在夜間和周日發動的多起攻擊中，至少兩人喪生，九人受傷。無人機攻擊扎波羅熱一家婦產科醫院，造成6人受傷，其中包括兩名正在分娩的婦女。扎波羅熱州州長發文說，這進一步證明了「一場針對生命的戰爭」。烏克蘭外交部長表示，醫院攻擊事件顯示俄羅斯總統普丁正發動一場「與和平努力背道而馳的、針對平民的戰爭」。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，俄羅斯、烏克蘭、美國官員針對美方所提、結束近4年烏克蘭戰爭計畫的第2輪談判，將延到4日展開。但他沒有說明原因。另外據報導，普丁特使1月31日在基輔沒有參與之下，在美國佛州和美國官員會談。