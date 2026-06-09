烏克蘭稱今年收復逾600平方公里！俄軍推進放緩 無人機戰場出現新變數
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基表示，烏軍今年已收復超過600平方公里領土；5月單月收復面積，也比失去面積多出100平方公里。烏方表示，部分前線仍掌握主動權，整條戰線長達約1200公里。
外媒也提醒，俄烏戰場控制線受到無人機、火砲、電子戰與「殺傷區」影響，很難完全獨立驗證。不過，近期多個獨立戰況地圖顯示，俄軍推進速度放緩，部分區域甚至出現烏軍反推跡象。
這對歐美援烏政策有重要意義。若烏克蘭證明俄軍攻勢可以被止住，歐洲與美國對防空、無人機、火砲、長程打擊與補給援助的政治壓力就會增加。相反地，若俄軍再次發動夏季攻勢，烏方能否守住防線，仍是最大考驗。
無人機正在改變戰場。前線不再只是坦克與步兵推進，而是偵察無人機、攻擊無人機、電子干擾、反無人機系統與遠距火力互相拉扯。戰場控制不再是地圖上的平面，而是由空中感測、即時資訊與殺傷鏈決定。
台灣必須把烏克蘭經驗轉回自己身上。台海防衛、東沙、外島、港口、機場、電力樞紐、資料中心與半導體供應鏈，都需要無人機偵蒐、反無人機、分散式防衛與快速修復能力。俄烏戰場提醒台灣，現代防線不是靜態地圖，而是持續運作的韌性系統。
（圖片來源：AI生成）
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