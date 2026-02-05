烏克蘭稱俄軍星鏈設備遭停用 多地進攻行動受阻

烏克蘭今天(5日)表示，俄軍在烏克蘭戰場上使用的「星鏈」(Starlink)終端機已遭到停用。此前基輔當局指出，在俄羅斯發動襲擊的長程無人機上發現星鏈設備，已與馬斯克(Elon Musk)旗下航太公司SpaceX合作進行封鎖。

路透社報導，烏克蘭官員先前曾表示，俄軍在戰場上使用了數以千計的星鏈終端機，用來導引無人機攻擊。基輔當局上周表示將與SpaceX合作，針對俄羅斯攻擊型無人機上的星鏈設備進行封鎖，並為允許持續運作的烏方設備建立一份「白名單」。

烏克蘭國防部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)今天透過通訊軟體Telegram表示，「名列『白名單』的星鏈設備運作正常，而俄方的終端機已被封鎖」。

馬斯克1日表示，SpaceX阻止俄羅斯使用未授權星鏈設備的行動似乎已經奏效。

無線電軍事專家兼烏克蘭防長顧問貝斯克列斯特諾夫(Serhii Beskrestnov)指出，俄軍遭停用星鏈後已嚴重影響其作戰能力，「敵人在前線面臨的不僅僅是問題而已，他們面臨的是一場災難」，「軍隊所有的指揮系統都崩潰了，在多個地區都已停止進攻行動」。

一名在東部前線的烏克蘭軍方消息人士告訴路透社，俄軍正經歷嚴重的通訊問題，幾乎所有星鏈連線都已中斷。

路透社目前無法獨立核實這項訊息。