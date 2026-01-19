烏克蘭稱俄軍「無意和平」目標日產千架無人機 美烏將在達沃斯繼續談判

俄羅斯目標每日生產1000架無人機。圖為伊朗製「見證者」（Shahed）無人機。（美聯社）



烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基警告，俄羅斯並未展現和平談判意願，反而大幅增加武器生產，包括每日生產目標達到1000架無人機。另外，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫表示，與美方就俄烏戰後安全保障及復甦計畫的談判，將在達沃斯世界經濟論壇期間繼續，並已向美方報告俄羅斯近期攻擊造成的能源基礎設施和民生損害。

路透社報導，烏克蘭陸軍司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在接受線上媒體「lb.ua」18日上架的採訪中表示，俄羅斯並未表現出對達成和平協議的興趣，反而正在增加武器生產，包括每日目標達到生產1000架無人機。

瑟爾斯基說：「相反，我們看到（俄羅斯的）軍事行動的強度增加，敵方攻勢編組數量增加，打擊武器、飛彈和無人機的產量也在上升。敵方目前每天生產404架不同型號的伊朗製『見證者』（Shahed）無人機，且計畫進一步提高產量，每天達到1000架無人機。」

發展「攔截無人機」是對抗俄羅斯最有效手段

瑟爾斯基強調，烏克蘭軍方必須「盡一切努力」破壞這些計畫並造成俄羅斯損失，讓俄軍放棄計畫，也為俄烏和平談判創造條件，沒有人會和弱勢的1方談判。同時，他也讚揚烏克蘭軍方的「深度打擊」戰術，稱這是「我們的強項」，已對719個目標造成打擊，並對俄羅斯石油產業造成約150億美元的損失。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭迅速發展無人機生產能力，並期望在未來進一步提升。烏克蘭軍方領導人強調，發展「攔截無人機」是對抗俄羅斯無人機攻擊最有效且經濟的手段，而非依靠飛彈。

烏克蘭2025年傷亡比前1年減少13％

不過，瑟爾斯基也承認，俄羅斯有可能動用更多部隊部署，但他表示近幾個月，烏克蘭的動員數據也有改善。他向lb.ua說：「我可以說，這方面的數字比7個月前有了明顯改善。」

瑟爾斯基表示，改善的原因在於徵兵中心的運作更佳，訓練更完善，以及「與人員的互動改善」，因為烏克蘭軍方了解到，問題主要出在對被動員人員沒有適當的人性化管理。

瑟爾斯基還指出，2025年烏克蘭的傷亡比前1年減少13％，「同時敵方的損失則大幅增加」。

烏克蘭將在達沃斯與美談判俄烏停火

與此同時，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）18日表示，與美方官員就俄烏戰爭和平方案的談判，將在19日到23日舉行的達沃斯世界經濟論壇（WEF）期間繼續。

烏梅洛夫在Telegram上表示，兩天前在佛羅里達與美國團隊舉行的會談，主要討論了安全保障及戰後的烏克蘭復甦計畫。他未透露會談是否達成任何協議。

烏梅洛夫寫說：「我們同意在下1階段在達沃斯的團隊層級諮詢中繼續工作。」他指出，雙方在這系列會議中「深入討論了兩個議題」，重點放在實務機制的制定及執行。他還表示，代表團已向美方報告俄羅斯上週的攻擊，造成烏克蘭能源基礎設施嚴重損壞，幾百棟公寓失去供暖和電力。

