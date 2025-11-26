烏克蘭稱已就美國和平計劃達成「共識」，特朗普特使將晤普京

[EPA]

烏克蘭表示，已與美國就旨在結束與俄羅斯戰爭的和平計劃達成「共識」。

該方案基於美國上週向基輔提出的28點計劃，美烏官員在日內瓦的週末會談中進行了協商。

美國總統特朗普在社交媒體發文稱，原來的計劃「已經過微調，並加入雙方的補充意見」。

他補充說：「我已指示特使史蒂夫·維特科夫前往莫斯科與總統普京會面，同時，陸軍部長丹·德里斯科爾（Dan Driscoll）將與烏克蘭方面會談。」

烏克蘭總統澤連斯基週二（11月25日）表示，他已準備好和特朗普會面，討論重要的敏感點。他的團隊計劃於月底前安排這次會面。

廣告 廣告

「我希望和美國以及特朗普總統開展更多積極合作。多虧了美國，應為俄羅斯對美國的實力給予了最大關注。」他說。

此前一天，澤連斯基表示最初的28點方案有所縮減，一些條款被移除。

特朗普在社交媒體上表示期待很快和澤連斯基以及普京會面，但「只能在協議定稿或者處於最後階段的條件下」。

克里姆林宮先前表示，俄羅斯尚未就新協議草案獲得諮詢，並警告稱可能不會接受對上週計劃的修訂。

俄羅斯外長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，雖然莫斯科曾支持美方最初的框架，但如果該計劃經過重大修改，情況將「根本不同」。

截至週二早上，克里姆林宮尚未收到新計劃內容。拉夫羅夫指責歐洲破壞美國的和平努力。

美國官員未公開回應俄方的擔憂，但美國陸軍部長德里斯科爾與俄方代表已於週一和週二在舉行會談。

據報導，俄烏雙方存在嚴重分歧的部分問題至今仍未獲解決，包括對基輔的安全保障，以及烏克蘭東部多個戰鬥地區的控制權。

儘管白宮相對樂觀，對於近四年戰爭後和平能否實現，歐洲領袖似乎持懷疑態度。法國總統馬克龍表示，他看不到「俄方有停火意願」，而英國警告「仍有很長的路要走——前方艱難」。

週二，法國總統馬克龍與英國首相施紀賢主持「自願聯盟」會議，該聯盟是由歐洲及其他地區承諾在停火情況下繼續提供防禦支持的烏克蘭盟友組成，就可能的維和部隊展開初步討論。

在此次通話中——美國國務卿馬可·盧比奧也參與——各國領袖同意與美國成立一個工作小組，以「加速」向烏克蘭提供安全保障措施的工作。

安全保障問題只是莫斯科與基輔存在分歧的領域之一。

週一，澤連斯基表示，阻礙和平的「主要問題」是普京要求對俄方所奪取的領土給予法律承認。

莫斯科一貫要求烏克蘭完全撤出整個烏東頓巴斯（Donbas）地區，該地區由頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩州組成。俄軍還控制克里米亞半島——俄羅斯2014年吞併——以及赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）兩州的大部分地區。

在外交似乎陷入停滯數週後，美國支持的計劃遭洩露，相關活動突然頻繁。

原始草案包括烏克蘭同意割讓其仍控制的部分地區，承諾不加入北約，並大幅削減武裝部隊規模——這些內容似乎反映了克里姆林宮的核心要求。

普京表示，原始草案可作為協議的「基礎」。但澤連斯基回應稱，烏克蘭面臨在保留美國作為夥伴與維護「尊嚴」之間的選擇。歐洲領袖則對多項內容提出反對。

在美國、歐洲及烏克蘭官員週日於日內瓦就該計劃展開會談前夕，盧比奧被迫公開強調該計劃「由美方起草」，此前有參議員聲稱他曾表示該計劃實際上是俄方草案，而非白宮立場。

自那之後，美國與烏克蘭均稱草案取得進展，澤連斯基表示，在經過修改後，該計劃代表「正確的方向」。

特朗普原本敦促烏克蘭迅速接受該計劃，但他週二告訴記者，原始版本「只是示意圖」，並補充說：「那不是計劃，而是一個概念。」

同日，彭博新聞公布據稱是10月14日特朗普外交特使史蒂夫·維特科夫與普京外交顧問尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）之間通話的文字記錄。

當被問及該記錄——據報維特科夫在通話中討論克里姆林宮應如何與特朗普互動，並稱烏克蘭必須割地以達成和平協議——特朗普告訴記者，這屬於「非常標準的談判形式」。

BBC尚未獨立核實報道中涉及的洩漏通話內容。

同時，戰事仍在持續。

俄羅斯與烏克蘭均表示，週二晚在扎波羅熱發生襲擊。

烏克蘭當地官員伊萬·費多羅夫（Ivan Federov）稱，至少有七人受傷；而克里姆林宮任命的州長巴利茨基（Yevgeny Balitsky）則報告，基輔攻擊其控制區的能源網，導致多達4萬人斷電。

自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，數以萬計的士兵和數千名平民被殺或受傷，數百萬人被迫逃離家園。