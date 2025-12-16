烏克蘭稱水下無人機癱瘓俄軍「黑洞」潛艦 俄否認受損

2025年12月15日，烏克蘭國家安全局發布影片，稱其使用水下無人載具癱瘓一艘俄羅斯潛艇，畫面可見水面上發生巨大爆炸。路透社



烏克蘭國家安全局週一（12/15）宣稱，首度成功以水下無人載具癱瘓一艘俄羅斯黑海艦隊的柴電潛艦，並稱這艘潛艦號稱能吸聲，號稱「黑洞」，在其發布影片中可見水面發生巨大爆炸，俄國防部否認此次打擊造成任何傷害。

路透社報導，烏克蘭國家安全局（SBU）表示，首次使用水下無人載具「Sub Sea Baby」，擊中並癱瘓一艘泊於諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港的飛彈潛艇。

SBU稱此潛艇具吸聲能力，又被稱為「黑洞」，可搭載4枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。美國有線電視台（CNN）報導遭攻擊的為基洛級（Kilo class）潛艇，造價約4億美元（約125.7億元台幣）。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）在X上發文表示這是史上首見以水下無人機癱瘓潛艇，「我一直等待這一天到來」。

不過烏克蘭的說法遭黑海艦隊否認：「駐紮在諾沃羅西斯克海軍基地的黑海艦隊艦艇、潛艇及船員，均未因破壞活動而受損，目前正常執勤。」

烏克蘭的海軍與俄羅斯相差懸殊，並已失去部分海軍力量，烏克蘭從而利用無人機和飛彈騷擾俄羅斯黑海艦隊，試圖將其趕出克里米亞的塞凡堡（Sevastopol），塞凡堡是俄軍黑海艦隊主要基地和司令部所在。

烏克蘭國家安全局稱，遭攻擊的柴電潛艦正是被迫從克里米亞轉移到俄南部諾沃羅西斯克的眾多艦艇之一。路透社指它能攜帶的口徑飛彈，是俄羅斯近期大肆破壞烏克蘭電網的主力武器之一，這些打擊已令烏克蘭大片地區斷電。

烏克蘭海軍發言人普萊頓恰克（Dmytro Pletenchuk）接受路透社訪問表示，潛艇是「最難擊中的目標」，而這次打擊行動標誌著烏克蘭與俄羅斯海上戰爭的「又一個轉折點」，「今天再次顛覆了人們對這場戰爭中海戰可能性的認知」。

他也說俄羅斯將很難修復這艘潛艇，因須在水面上維修，這意味潛艇會再次暴露在攻擊下。

