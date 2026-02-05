烏克蘭籍相撲力士安青錦 今年有望問鼎「橫綱」

白皙皮膚、金棕色頭髮，將練習對手輕鬆摔倒在地。他就是即將在今年問鼎相撲最高榮譽「橫綱」的烏克蘭籍選手，今年21歲的安青錦新大。

相撲力士安青錦新大說：「我很想變得更強壯，晉級一向是我的動力來源，每天我醒來都在想這件事，今天也不例外。」

安青錦的本名是亞夫胡希辛，從7歲開始在烏克蘭學習相撲，他藝名中的「青」就是來自母國國旗的顏色。

在俄烏戰爭開打後，他因為年紀不到18歲躲過徵兵，隨後輾轉來到日本接受正式訓練。他在2023年首自站上土俵出賽，隨後就在相撲界掀起一陣旋風。

廣告 廣告

他已經在去年11月的賽程中拿下冠軍，因此取得第二高的「大關」頭銜。而只要一位大關連續2場賽程中再次奪冠，加上相撲協會審議通過，就能成為公認最優秀的力士「橫綱」。

相撲力士安青錦新大表示，「我父母很以我的目標為榮，我們幾乎每天連絡，他們很興奮，也很為我開心，這帶給我走下去的動力，甚至比日本給我的鼓勵還多。」

相撲被稱為日本的國技，是日本歷史最悠久的運動賽事之一。不過近年來，外國籍力士稱霸相撲界，甚至出現連續4代橫綱都是外國人。不過到目前為止，只有日本、美國和蒙古籍選手，曾經奪得這項最高榮譽，如果安青錦挑戰成功，將成為首位烏克蘭籍的橫綱。

更多公視新聞網報導

日本連日暴雪釀災 已累計30死、逾百人傷

21歲俄烏戰爭難民擊敗「橫綱」 成日本大相撲首位烏克蘭冠軍

烏克蘭總參謀部首證實 以美遠程飛彈系統打擊俄

