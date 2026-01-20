烏克蘭籲達沃斯正視俄「野蠻攻擊」 俄特使同步現身會場

烏克蘭外長西比哈(Andriy Sybiga)今天(20日)表示，俄羅斯對烏克蘭能源基礎設施最新發動的攻擊行動「野蠻至極」，應成為正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇(WEF)年會的各國領袖優先討論的議題。

西比哈說，「俄羅斯領導人普丁(Vladimir Putin)今天早上發動的野蠻攻擊，是對齊聚達沃斯的世界領袖的一記警鐘。」他強調，「國際社會對烏克蘭人民的支持刻不容緩，沒有烏克蘭的持久和平，就不會有歐洲的和平。」

西比哈呼籲各國正視俄羅斯持續破壞能源設施對烏克蘭民生與安全造成的衝擊，並將相關議題納入達沃斯論壇的重要議程。

與此同時，俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)今天已抵達瑞士度假小鎮達沃斯，出席正在舉行的世界經濟論壇(WEF)年會，該會議同時有美國與烏克蘭代表團與會。

德米崔耶夫在社群平台X以英文發文寫道「已抵達達沃斯」，並附上一個和平鴿表情符號，但未說明將參與哪些會談。