烏克蘭給台灣的韌性生存課 與戰火共存的日常 每個人盡最大努力「撐起國家」 家戶儲能發電 血淚給台建言：提早全民防衛救國 台海風險 民防整備準備好了嗎？｜烏克蘭刃與韌
「戰爭時仍可上班？」這句話在台灣社會引發討論，那麼經歷近四年戰火下，烏克蘭人到底該如何過日子呢？
採訪團隊發現，就算前一晚遭遇空襲，只要建築主體無礙，隔天商店街補上玻璃，照常開店、生活盡可能「如常」。什麼是防衛韌性？就是每個最小的單位—從社區動員，到家家戶戶自備發電與儲能，每個人，各自盡最大的努力。
烏克蘭議員也提醒，同樣身處地緣政治高風險的台灣，必須提早「全面因應準備」，尤其是法規，烏克蘭是俄軍入侵前2個月，才完備「民防法規」。鏡新聞深入基輔，直擊撐住這個國家的，不只是軍隊，而是每一個人。
割地退讓能換和平？看烏克蘭人在止戰與尊嚴間的抉擇 鏡直擊基輔空襲日常全民韌性 台海借鏡 什麼是和平正義？用生命寫下四年防衛韌性啟示錄｜烏克蘭刃與韌
烏克蘭布查市長感謝台灣 被中國抗議 飛彈烽火下的義診 北美台灣人醫師協會前進戰區：不讓他們被遺忘 歐洲之門vs.第一島鏈 台烏同受強敵逼迫關係拉近｜烏克蘭刃與韌
做萬全準備戰爭機率會下降？以小搏大反思台灣防衛韌性 烏克蘭變無人機大國 年產逾450萬架 力抗全球第二大軍事強權 台灣無人機國家隊能護台海天空？｜烏克蘭刃與韌
