烏克蘭給台灣的韌性生存課 與戰火共存的日常 每個人盡最大努力「撐起國家」 家戶儲能發電 血淚給台建言：提早全民防衛救國 台海風險 民防整備準備好了嗎？｜烏克蘭刃與韌

「戰爭時仍可上班？」這句話在台灣社會引發討論，那麼經歷近四年戰火下，烏克蘭人到底該如何過日子呢？

採訪團隊發現，就算前一晚遭遇空襲，只要建築主體無礙，隔天商店街補上玻璃，照常開店、生活盡可能「如常」。什麼是防衛韌性？就是每個最小的單位—從社區動員，到家家戶戶自備發電與儲能，每個人，各自盡最大的努力。

烏克蘭議員也提醒，同樣身處地緣政治高風險的台灣，必須提早「全面因應準備」，尤其是法規，烏克蘭是俄軍入侵前2個月，才完備「民防法規」。鏡新聞深入基輔，直擊撐住這個國家的，不只是軍隊，而是每一個人。

