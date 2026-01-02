烏克蘭總統幕僚長出爐! 39歲情報局長布達諾夫出任

首次上稿 01-02 22:12更新時間 01-03 05:52

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統幕僚長暨首席和平談判代表葉爾馬克(Andriy Yermak)因捲入貪腐醜聞，於去年11月底請辭後，總統澤倫斯基2日宣布新人事命令，由國防部情報總局(GUR)局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)接任幕僚長職位。

澤倫斯基在社群媒體Ｘ，「此刻，烏克蘭需要更加專注安全事務、國防及安全部隊發展以及和平協商的外交路徑。這些國家任務主要會由總統辦公室執行」，讚揚布達諾夫「在這些領域具備專業經驗和足夠實力來達到成果。」

年僅39歲的布達諾夫自2020年8月便接掌情報總局，被視為烏克蘭國家英雄且屢次參與特別行動。在烏俄和平談判進入最終關鍵期間獲任總統幕僚長，顯見澤倫斯基對布達諾夫抱持高度信任。他也在人事命令公布後宣布接受任命。

