烏克蘭總統澤倫斯基本周將赴美國 歐洲版28點也會上停火談判桌

白宮表示，「修改後和平計畫框架反映烏克蘭的國家利益並滿足烏克蘭的核心戰略需求」。（圖片來源／ ZelenskyyU/x）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，他們希望最終敲定烏克蘭和平計畫的談判，已經取得「巨大進展」。目前在日內瓦舉行的會談由美國、烏克蘭及其歐洲盟友的代表團參與，重點討論一份包含28點內容的草案，三方將於周一（11月24日）繼續進行談判。

《路透》與《BBC》報導，美國和烏克蘭周一將繼續就一份結束與俄烏戰爭的計劃展開磋商，周日雙方同意修改一份被認為過於偏袒莫斯科的和平草案。

美烏發表的聯合聲表示，「在周日於日內瓦舉行的會談後，他們起草一份完善版和平協議的框架」，但是雙方並未提供具體細節。

和平計畫納入烏克蘭的核心訴求

白宮表示，烏克蘭代表團告訴他們，「該框架反映烏克蘭的國家利益並滿足烏克蘭的核心戰略需求」。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席、談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出：「目前修正版草案仍在最後階段的審查，但是已經反映烏克蘭大部分核心優先事項。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X發布長文回應，首先他「親自感謝川普總統所提供的協助」，也非常感激許多國家力促和平，烏克蘭「感謝美國及每一位美國人民」，同樣感謝提供援助的歐洲及20國集團（G20）國家，澤倫斯基同樣「親自感謝川普總統所提供的協助」。

澤倫斯基之所以發感謝文，是因為周日稍早美國總統川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文批評，烏克蘭領導層「對我們的付出毫無感激」。

目前不清楚更新後的方案將如何處理一系列問題，包括如何保障烏克蘭免受俄羅斯持續威脅。美國和烏克蘭表示，雙方將在周四的最後期限前繼續工作，儘管率領美國代表團參與會談的美國國務卿盧比歐已於週日晚些時候飛回華盛頓。

澤倫斯基最早可能在本周前往美國

美國總統川普持續向烏克蘭施壓，敦促基輔接受和平計畫。川普先原本周四的最後期限，要求烏克蘭總統澤倫斯基接受和平方案，但盧比歐周日表示，該最後期限可能並非一成不變。

知情人士透露，澤倫斯基最早可能在本周前往美國，與川普討論該草案當中最敏感的條款。

上周，美國政府提出最初28點方案，要求烏克蘭割讓領土、接受軍事規模限制，放棄加入北約的計畫。對許多烏克蘭來說，在經歷約4年的二戰以來歐洲最致命衝突後，這些條件無異於投降。

最初的方案令美國政府各級官員感到意外。兩2消息人士稱，該方案是在10月份於邁阿密舉行的一次會議上草擬，與會者包括美國特使威特科夫、川普的女婿庫什納以及受美國制裁的俄羅斯特使德米特里耶夫。

歐洲3強緊急提出28點「對應版」

民主黨議員批評該方案本質上是俄羅斯的願望清單，但盧比歐堅稱，華盛頓是在徵求交戰雙方的意見後制定28點方案。

歐盟表示，他們並未參與最初方案的製稚，緊急在周日公佈一份對應版，該提案將放寬部分擬議的領土割讓，包括美國在烏克蘭遭受攻擊時提供北約式的安全保障。

路透看到的文件顯示，歐洲3強（E3）英、法、德就美國起草的28點烏克蘭和平計畫提出「對應版」，以美國方案為基礎，提出刪減或修改建議。

歐盟修改後文本的要點包括烏克蘭主權會得到確認、將獲得健全的安全保障、有資格加入歐盟，也將獲得全面重建與資金補償，包括動用俄羅斯主權資產；和平時期烏克蘭軍隊規模上限爲80萬人，原本川普方案是60萬。

領土爭議方面，烏克蘭承諾不以軍事手段收復被占領的主權領土。領土交換的談判將以現行「接觸線」爲起點。原本川普方案是承認克里米亞、盧甘斯克、頓內茲克為俄國事實領土、烏克蘭部隊將撤離目前還在手中的頓內茲克州僅存地區，烏方撤離地將視為中立的非軍事緩衝區，在國際上承認屬於俄羅斯聯邦的領土。

停戰後北約將與俄羅斯簽訂協議

其他重點包括俄羅斯與烏克蘭、北約組織（NATO）之間將總結出全面互不侵犯協議，過去30年來所有模糊爭端視同解決；和平協議簽署後，俄羅斯與北約將展開對話，解決所有安全關切；北約戰機將部署於波蘭。

這次會談正值俄羅斯軍隊在一些烏克蘭地區逐步取得進展之際，而烏克蘭的電力和天然氣設施則遭受無人機和飛彈襲擊，導致數百萬平民每天斷水斷電斷暖數小時。

澤倫斯基在國內也面臨壓力，一場重大腐敗醜聞牽連他幾位部長，引發民眾對普遍存在的貪污腐敗的憤怒，這使得烏克蘭為維持經濟運作而籌集資金的努力更加複雜。

近幾周來，基輔方面一度感到鼓舞，因為美國收緊對俄羅斯石油產業的管制，石油是俄國總統普丁維繫戰爭的主要資金來源，而美國製的遠程無人機和飛彈襲擊也對俄羅斯石油產業造成相當大的損失。

