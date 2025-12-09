烏克蘭總統澤倫斯基：我們若儘快結束戰爭，中國將無法從中獲益

烏克蘭總統倫斯基周一和北約秘書長呂特、歐盟執委會主席馮德萊恩會晤。（圖片來源／Volodymyr Zelenskyy /x）

《根據烏克蘭國家新聞》（Ukrainian National News）報導，烏克蘭總統倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在線上記者會表示，他不認為中國會從俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭中獲益。

澤倫斯基是在與烏克蘭媒體溝通時回答《LIGA.net》記者提問時做出上述表態，LIGA.net為烏克蘭線上媒體。

廣告 廣告

記者詢問國家元首，他如何看待中國在目前所有談判的角色，以及北京是否能夠對莫斯科施加壓力。

澤倫斯基回應：「我們尊重每一個尊重我們的國家的主權和領土完整。當然，中國可以為此（結束戰爭）做任何事情。當然，中國是一個強大的國家，擁有強大的經濟。就我們而言，最重要的是中國對俄羅斯，特別是中國普丁（俄羅斯獨裁者）個人的影響力。儘管我們對中國人民、國會和文化都充滿敬意，但我們必須坦率直言，我們是這場戰爭一方的總統，我們若儘快結束戰爭，中國將無法從中獲益。」

澤倫斯基進一步說明，儘管他對中國表示尊重，但他認為如果俄烏戰爭迅速結束，中國不會從中獲益，因為俄羅斯變弱或戰敗對中國沒有好處。

戰敗的俄羅斯不符合中國利益

他認為，這正是北京不願促成俄烏戰爭快速結束的原因，儘管中國對俄羅斯擁有影響力。

他指出，這是一場兩國之間的對抗，但並非軍事對抗。如今，若出現一個虛弱的俄羅斯和一個戰敗的俄羅斯，在這種局面下中國都將無益。

正因如此，烏克蘭人民正在遭受苦難。因為如果阻止俄羅斯繼續打烏克蘭，對中國沒有好處，那就意味說，俄烏戰爭將會持續下去。這並不意味說，中國直接向俄羅斯提供武器，但是北肯定不支持終結這場戰爭，這觀點毋庸置疑。

澤倫斯基回憶說，據烏克蘭情報部門通報，北京向莫斯科提供機床和「其他物品」。

「但中國是否直接提供武器給俄羅斯，我沒有收到這方面相關情報。」烏克蘭總統總結說。

歐盟質疑川普的終戰計畫部分內容

此前，烏克蘭總統澤倫斯基也曾表明，中國在幫助俄羅斯，因此不希望看到俄羅斯在打烏克蘭的戰爭戰敗。

但10月下旬，美國總統川普會見中國國家主席。會談結束後，川普表示，習近平「將幫助」美國和平解決烏克蘭問題，並稱「我們將共同努力解決烏克蘭問題」。

11月底，川普和習近平通電話，主要討論俄烏戰爭。12月初，法國總統馬克宏在中國與習近平會晤期間，呼籲基輔和莫斯科停火，至少應以暫停攻擊關鍵基礎設施的形式實現。

近期美國提出俄烏終戰方案，總統川普最初批准28點內容的和平計劃，主要是為了結束戰爭，其中包括烏克蘭割讓領土等要求，這些要求被認為偏袒俄羅斯，目前28點計畫已經縮減為20點。

烏克蘭的歐洲盟友讀過這份計畫，12月8日對美國方案的部分內容提出質疑，展現對烏克蘭總統澤倫斯基的支持。

澤倫斯基重申不割讓領土的主張

澤倫斯基在倫敦拜會英國、法國與德國領袖後，8日稍晚前往比利時布魯塞爾，與歐洲聯盟（EU）和北約組織（NATO）領袖會談。

周一，澤倫斯基與英國首相施凱爾、法國總統馬克宏以及德國總理梅爾茲會晤。

在會晤後，他在記者會上重申，烏克蘭不會將土地割讓給俄羅斯。前一天，美國總統川普似乎批評澤倫斯基，「他的人民喜歡它，但是澤倫斯基自己不喜歡，俄羅斯對此並不介意。」川普周一在華盛頓甘迺迪中心榮譽獎的紅毯上說道。

澤倫斯基坦言，烏克蘭領土是談判的主要癥結，他強調：「俄羅斯堅持我們放棄領土，但我們不願讓出任何領土，基輔沒有法律或道德權利放棄本國的土地。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

前總統蔡英文為光電抱屈 黃國昌反問：妳跟古盛煇等人同台、弊案都在妳任內

國民黨推「投資臺灣未來」力抗「投資戰爭」 藍白智庫今對接

賴清德何時過境美國本土？林佳龍2度喊「有信心」 黨內研判至少「這時間點」之後

