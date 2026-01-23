烏克蘭總統點名台廠零件幫俄打仗 經部：2024年4月起已無出口

烏克蘭總統澤倫斯基在演說時點名台灣的電子零件流向俄羅斯，總統賴清德與外交部、經濟部駁斥，建議該國可提供具體資料、讓我們調查處理。（本刊資料照）

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說時，公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯，總統賴清德今（23）日表示，「台灣與烏克蘭人民站在一起」，外交部與經濟部也連忙發新聞稿，表示我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

澤倫斯基在演講時批評多國，認為歐洲對俄羅斯的制裁仍存在漏洞，讓俄方得以繞過限制、持續打造武器，更點名包括來自台灣的電子零件，仍出現在俄方武器系統中，但歐洲與美國對相關企業「沒有嚴厲譴責」。

賴清德今早出席活動時被記者問到，他說，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也已跟友盟國家進入烏克蘭、進行人道救援工作，也有年輕人到烏克蘭參戰，因此犧牲寶貴生命，在未來戰爭結束後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

賴清德表示，「請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣」，我們願意加強管制，防止重要商品透過第三國、隱匿最終用途而流入俄羅斯，也希望烏克蘭人民能儘速遠離戰火、獲得和平。

經濟部表示，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，我國已加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍，並要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時，須切結不得轉運俄羅斯，因此，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

經濟部表示，台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，落實必要的盡職調查與風險評估機制；台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理充分與國際合作。若有近一步明確資訊，歡迎各界提供，將會儘速調查協處。

外交部也表示，我國堅定反對任何形式的侵略行為，自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施，迄今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍。

外交部也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

