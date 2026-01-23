烏克蘭總統「點名台灣」 零件流向俄國助戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基。（示意圖／美聯社）





烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說時，公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯，質疑國際社會未能有效阻止相關企業供應關鍵零組件，讓俄方得以延續戰爭。

熊熊烈焰不斷燃燒，就連車子也整輛陷入火海，消防隊員積極灌救，就怕火勢持續蔓延。烏克蘭札波羅熱，近日遭受俄羅斯無人機攻擊，總統澤倫斯基，質疑國際社會，未能有效阻止相關企業，供應關鍵零組件，讓俄方得以持續生產飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基：中國確實在幫俄羅斯，但不只中國，俄羅斯同樣從歐洲，美國、以及台灣的公司，取得相關零組件。

公開點名台灣，電子零件流入俄羅斯，澤倫斯基批評，許多人在維持台海發生衝突，但台灣企業卻反而，協助俄羅斯延續戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基：「今天我們與川普總統會面，我們的團隊，幾乎每天都在工作，這並不容易。」

同時澤倫斯基，也在演說中透露，結束俄烏戰爭的，相關文件已接近完成，烏克蘭正以誠實與決心，參與談判，但是也需要川普保障。而他也在達沃斯，與川普舉行了約一小時的，閉門會談，川普稱會談非常好，澤連斯基則稱，會談富有成效且意義重大。

