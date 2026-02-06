烏克蘭聯手馬斯克斷俄軍星鏈！戰場通訊遭癱瘓 俄羅斯急謀「衛星自救」
編譯莊佳芳／綜合報導
烏克蘭國防部表示，俄羅斯在烏克蘭境內未經授權使用的星鏈（Starlink）衛星通訊系統已遭切斷，目前也正與星鏈母公司SpaceX合作，更新並核准可使用的白名單。外界指出，俄羅斯過去透過走私方式取得星鏈設備，不僅用於前線通訊，更延伸至無人機作戰，提升精準打擊與突破電子防禦的能力。星鏈遭中斷後，俄方內部對戰場通訊影響出現不同評估，但也促使俄羅斯加快發展自有衛星網路系統。
俄羅斯星鏈服務遭終止
烏克蘭國防部5日表示，俄羅斯在烏克蘭境內使用的星鏈（Starlink） 衛星系統已經被切斷，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，烏方正與星鏈所屬母公司SpaceX密切合作，更新、批准可使用的「星鏈白名單」。
在烏方發布聲明前，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）就在社群平台X上表示，「看來我們為阻止俄羅斯未經授權使用星鏈而採取的措施已經奏效，如果需要採取更多措施，請告知我們。」費多羅夫也留言感謝馬斯克，並稱他是「自由的捍衛者、烏克蘭人民的朋友」。
俄羅斯仍有備用通訊系統
CNN報導，俄羅斯國防部尚未針對星鏈遭中斷一事進行回應，但一位親政府的軍事部落客羅任（Boris Rozhin）在社群平台發文稱，星鏈遭斷的確會對戰場上的網絡可用性產生一定影響，且目前沒有任何替代方案。
另一個長期支持俄軍空降特種部隊的軍事部落格則試圖淡化星鏈中斷的影響，他表示，即使星鏈遭斷，仍有備用通信及無線電設備，因此各陣地之間的通信仍順暢無虞。
偷用星鏈強化無人機打擊能力
在美國的制裁下，星鏈系統不得出售給俄羅斯使用，但俄羅斯走私相關設備送往前線，企圖繞過限制偷偷使用。《紐約時報》報導，烏方已經注意到，俄羅斯對星鏈的使用不僅侷限在前線部隊的通訊連線，而是延伸到無人機的配備及使用。
根據CNN過去的報導，烏克蘭國防部及分析專家先前就發現，俄羅斯偷用星鏈系統強化攻擊性無人機，包括更精準的定位，以及繞過烏方電子防禦系統的能力，能夠對烏克蘭進行更深入的打擊。
積極尋求星鏈「自給自足」
《紐約時報》報導，這次被中斷的經驗，也讓俄羅斯更有「不想再看別人臉色」的想法，俄羅斯國會下院國防委員會第一副主席茹拉夫列夫（Aleksei A. Zhuravlev）就表示，在當前的情況下，依賴任何西方力量，都是不切實際的
俄羅斯航太局（Roscosmos）表示，將在近地軌道上啟動自己的衛星網路服務，作為星鏈的替代方案，俄羅斯航太局局長巴卡諾夫（Dmitri V. Bakanov,）也預告，今年將開始生產衛星，並在明年發射。
談判持續 轟炸也持續
俄羅斯軍事專家、卡內基國際和平基金會資深研究員科夫曼（Michael Kofman）表示，目前斷言最終影響還為時過早，雖然俄方仍可使用過去使用的技術，包括衛星通訊或光纖電纜等，但從俄羅斯的抱怨來看，星鏈被中斷確實已經對俄羅斯產生了影響。
俄烏戰爭最近一次的美俄烏三方談判於4日在阿布達比舉行，儘管俄烏雙方都稱有進展，但關鍵的領土問題仍未有共識。在談判期間，俄羅斯也未停止對烏克蘭的轟炸，甚至揚言在烏方做出「正確決定」前，俄羅斯不會停止作戰。
