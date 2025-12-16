烏克蘭聲稱用無人潛艇擊毀柴電潛艦 俄軍否認

（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭今天宣布，他們首次成功使用水下無人載具，擊中並癱瘓1艘俄軍泊於黑海艦隊基地內的柴電潛艦。但莫斯科否認烏軍的打擊造成任何損害。

路透社報導，烏克蘭國家安全局（SBU）表示，他們使用烏國自製Sub Sea Baby無人潛航器，擊中停靠在諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港內1艘潛艦。俄國目前已將黑海艦隊許多艦艇改泊至諾沃羅西斯克港，以避開烏克蘭無人艇打擊範圍。

廣告 廣告

烏克蘭國安局公布的畫面顯示，在碼頭附近水面出現強烈爆炸，爆炸位置靠近1艘潛艦及其他艦艇泊靠處。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問卡梅辛（Alexander Kamyshin）在X上發文，稱這是史上首次水下載具「癱瘓」潛艦的紀錄；但俄國黑海艦隊之後否認烏方說法。

俄國官方的新聞通訊社引述黑海艦隊說：「諾沃羅西斯克海軍基地內停泊的黑海艦隊各艦艇、潛艦以及所屬官兵，均未因破壞行動而遭受損失，目前均照常執勤。」

烏克蘭在幾已不剩任何海軍艦隊後，一直以海上無人艇與飛彈襲擊俄軍黑海艦隊，迫使對方從原本所在的克里米亞塞凡堡（Sevastopol）轉進至俄國南部的諾沃羅西斯克。

烏克蘭國安局聲稱，它們命中的是1艘可搭載至少4枚「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈的俄軍柴電潛艦。「口徑」飛彈目前是俄軍大規模空襲行動的主戰裝備之一，近月來已對烏克蘭電網造成嚴重破壞。（編譯：陳亦偉）1141216