烏克蘭能源短缺 基輔民眾愈冷愈堅強

戰火下怎麼過冬呢？俄羅斯持續針對烏克蘭的能源系統轟炸，許多人家中長時間沒有暖氣和電力。但基輔居民展現了驚人的韌性，他們在冰封的河面上舉辦派對，向世界宣告，儘管經歷了這一切，他們依然很堅強。

烏克蘭首都基輔周邊的河流與水庫，都已完全結冰，零下低溫中，人們隨著音樂起舞。也有不少人把車開上冰封的水面，玩起雪橇。 基輔民眾：「我們想盡量享受這個冬天，要是沒有被轟炸，沒有暖氣問題，這本來會是個很美好的冬天。」

寒冬裡，烏克蘭人選擇走出家門，找回一點溫度。現實中，俄羅斯持續不斷的襲擊，已經癱瘓了烏克蘭的能源系統，就在冰上派對開始前，基輔等地又宣布緊急停電。 基輔民眾：「這活動很棒 有各式各樣的人參加，包括老人和小孩 還有狗狗，它能帶來力量 讓一天變得更美好，因為待在又黑又冷的公寓裡，真的很難熬。」

在結冰的河面上，烏克蘭人向世界宣告，即使在黑暗與嚴寒中，只要有信心，就能找到光。4*6基輔民眾：「家裡已經停電29小時 很冷，所以我們來外頭吃午餐，和孩子們在雪地裡做了冰淇淋，外面很冷 但可以跟朋友聚在一起，在這種時刻 我會想，他們打不垮我們。」

