烏克蘭能源貪腐案延燒！澤倫斯基幕僚長葉爾馬克請辭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早宣布，他的核心幕僚、長期最倚重的政治夥伴葉爾馬克（Andriy Yermak），已因貪腐風暴的擴大而辭去總統幕僚長職務。這位在俄烏戰爭爆發後始終站在澤倫斯基身旁的得力助手，雖還沒被指控任何違法行為，但其位於基輔政府區的公寓，已在28日遭到反貪機構的突擊搜查。

據《BBC》報導，葉爾馬克是澤倫斯基最重要的政治支柱之一，被稱為是烏克蘭「真正的權力經紀人」，甚至在近期被指派與美國總統川普（Donald Trump）進行停戰談判。然而烏克蘭國內持續擴大的能源部門貪腐調查，使這名總統幕僚長成為眾矢之的。

儘管他公開強調「全面配合」，「烏克蘭國家反腐敗局」（National Anti-Corruption Bureau of Ukraine，NABU）與「反腐敗專門檢察院」（Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office，SAPO）依然未對28日的搜查原因作出詳細解釋。

澤倫斯基在總統府外發表一段沉重的全國談話，警告烏克蘭正面臨危險時刻，強調內部分裂將使國家「有失去一切的風險：我們自己、烏克蘭，以及我們的未來」。

他也表示將展開諮詢程序，挑選新的幕僚長，以確保在所有注意力都被外交與戰時防務佔據時，政府仍能保持凝聚力。澤倫斯基也重申，俄羅斯期待烏克蘭犯錯，「我們不會犯錯。我們的工作在持續，我們的戰鬥也在持續。我們沒有權利撤退，也沒有權利彼此爭執。」

葉爾馬克的辭職正值川普政府推動新的俄烏和平框架之際，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）預計於本週抵達基輔，美國官員下週也將赴莫斯科磋商。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則表示支持匈牙利提出的布達佩斯「雙普峰會」建議，並持續要求烏克蘭在和平協議中接受俄方的最大化條件。他聲稱俄軍握有戰場主導權，而且只有當烏軍完整撤出頓巴斯地區後，戰事才可能結束，否則俄軍將「以武力自行實現這些成果。」

面對美方要求烏克蘭割讓領土的壓力，葉爾馬克在遭搜查前仍堅定表示，只要澤倫斯基仍在位，「沒有人應該指望我們放棄領土」。他承認自己正面臨「巨大的」下台呼聲，但強調需要一場不受政治干涉的調查。

過去數週，1起能源部門1億美元的貪污案已牽連多名高階官員，調查人員指控其中涉及回扣與操弄國營企業，包括「烏克蘭國家核能發電公司」（Enerhoatom）。

相關醜聞已使歐盟盟友感到不安，特別是在烏克蘭正以候選國身分努力取得入盟資格之際。稍早的報告更質疑烏克蘭是否真正落實反貪改革。事實上，今年年初澤倫斯基曾試圖削弱反貪機構的權限，但在國內抗議及西方盟友的強烈反對下，相關行動被迅速撤回。

隨著貪腐風暴持續擴大，澤倫斯基日前已撤換能源部長格林丘克（Svitlana Grynchuk）與司法部長哈盧先科（Herman Halushchenko），多名嫌疑人遭拘留。而該案涉嫌挪用原本用於修復關鍵電力設施的資金，使烏克蘭國內輿論群情激憤。尤其目前正值寒冷冬季，俄軍的空襲已讓烏克蘭僅能每日供電數小時。

葉爾馬克的民調近年來急速下滑，跨黨派議員紛紛要求撤換這位「權力過大卻未經選舉產生」的核心人物，而最新民調顯示超過7成民眾希望他辭職。

報導補充，葉爾馬克與澤倫斯基的交情可追溯至14年前，當時後者仍在電視娛樂製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）發展演藝事業，而葉爾馬克則擔任其律師。2019年澤倫斯基當選總統後，他旋即任命葉爾馬克為幕僚長。

