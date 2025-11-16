烏克蘭與希臘簽能源協議 擺脫對俄天然氣依賴

記者施欣妤／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基展開歐洲訪問，16日與希臘達成能源協議，將由希臘向烏克蘭輸送液化天然氣（LNG），幫助能源基礎設施網受損的烏國度過冬季難關。

澤倫斯基的歐洲訪問行程首站，16日抵達希臘雅典，同日與總理米佐塔基斯會面並簽署能源協議，將由希臘向烏克蘭境內輸送美國的液化天然氣，將今年12月生效，持續到2026年3月為止，幫助烏克蘭人民度過嚴冬。俄羅斯近期持續鎖定烏克蘭能源基礎設施進行打擊，癱瘓電網與天然氣供應，企圖打擊烏國民心士氣，且導致更多難民出走。

聯合聲明表示，該協議是強化區域能源合作與歐洲能源安全的重要一步，也展現烏希持續加強合作。米佐塔基斯指出，這將有助擺脫對俄國天然氣的依賴；他並承諾支持烏克蘭戰後重建，並深化雙方防務合作，包含海上安全、無人系統研發與部署，與加強海事領域資訊共享等。

這是澤倫斯基自2023年來再度訪問希臘，他表示，俄國每夜猛攻烏克蘭的基礎設施，對人民造成巨大挑戰，而他也特別感謝美國總統川普，表示有美方支持，烏克蘭得以「從希臘，也能透過希臘接收美國天然氣」。而澤倫斯基接下來將訪問法國與西班牙，爭取更多歐洲盟邦支持。

澤倫斯基（左）與希臘總理米佐塔基斯會面，並達成重要的能源協議。（達志影像／美聯社）