世界正在快速離開我們曾經熟悉的那個時代，不是過渡，而是斷裂。加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇的警語，精準描述了此刻的國際現實，幻想正在終結，權力重新主宰秩序。地緣政治不再被規則與價值所約束，而是回到最原始、也最殘酷的邏輯——強權即公理。

在強權政治重新主宰世界舞台的此刻，烏克蘭、格陵蘭與台灣，3個距離遙遠、背景歷史和條件各異的地方，卻同時被捲入一個殘酷而熟悉的邏輯——比的不是道理，而是拳頭；談的不是價值，而是實力。一種披著「現實主義」外衣的擴展主義，正在俄羅斯、美國與中國之間成形，並逐步勾勒出一個各據一方、勢力範圍分明的新國際秩序。

從烏克蘭到格陵蘭，世界看到的不只是戰爭或外交爭端，而是歐洲的結構性軟弱，以及美國可靠性神話的快速崩解。綏靖與順從不再換得安全，反而成為被宰制的前奏。卡尼的警語，對歐洲是當頭棒喝，對台灣更是不能忽視的現實提醒。

不同於冷戰時期，當前的強權競逐更直接、更赤裸，也更缺乏道德包裝。勢力範圍重新成為國際政治的核心語言，而弱者，若無法自處於談判桌上，便只能成為盤中物。從俄烏戰爭可以清楚看見，歐洲長期將自身安全外包給美國，當美國選擇抽身、交易甚至反施壓時，歐洲只剩下分裂與遲疑。結果是，烏克蘭成為前線，歐洲成為旁觀者。

格陵蘭事件則更具象徵性。當美國公開威脅北約盟友領土，宣稱為了「國家安全」可以不惜動用強制手段時，所摧毀的不只是丹麥的主權，更是戰後西方秩序賴以維繫的信任基礎。從這刻起，盟友不再是一種制度性保障，而是一種可被重新估價的關係。

對台灣而言，這兩個案例都是戰略警訊。烏克蘭的教訓在於，過度仰賴外部承諾，卻缺乏避免成為戰場的空間；格陵蘭的啟示在於，即便沒有戰爭，小國也可能在強權交易中被羞辱、被邊緣化。而歐洲今日的困境，也為台灣提供了一面殘酷的鏡子。

在多極競逐格局中，台灣最危險的不是外在威脅本身，而是戰略想像的僵化，過度依賴單一強權、將安全完全外包，既不現實也不負責任。台灣當然需要防衛能力與國際支持，但更需要一套靈活、務實、以避免戰爭為最高目標的整體戰略。維穩兩岸關係、守住台海和平，並非示弱，而是在強權夾縫中爭取最大生存空間的理性選擇。

台灣此刻最需要的是戰略冷靜，既不能天真地相信任何強權的永久承諾，也不能將自身的未來簡化為陣營對抗的附屬變數。

烏克蘭告訴我們，成為大國對抗的前線，代價是國土與人民；格陵蘭提醒我們，即使沒有戰火，也可能在權力政治下失去尊嚴。台灣不能重蹈任何一條路。在一個比拳頭的世界，小國的智慧在於如何不被迫站上擂台；小國的出路，不是押注幻想，而是清醒認識現實，在變動中守住和平，在國際秩序撕裂中爭取主動。

烏克蘭戰火和格陵蘭屈辱，都是這個時代的警鐘，台灣必須比任何國家看得更真切！