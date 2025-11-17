烏克蘭與法國簽署意向書 將採購100架飆風戰機

法國總統馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(16日)簽署了一項協議，基輔將採購100架的法國飆風戰機(Rafale)及其他裝備，強化對抗俄羅斯入侵的能力。

法國總統府表示，兩位領導人簽署了意向書，內容涉及烏克蘭未來計畫採購100架「飆風」戰機及配套武器。

這份意向書還列出了正在研發中的新一代SAMP-T防空系統、雷達系統和無人機的採購。

但法國總統府指出，這份意向書並非正式軍購合約，預計將在約10年內落實這項軍售案。

廣告 廣告

過去一週，澤倫斯基因國內的貪腐醜聞和俄羅斯軍隊持續推進戰線而遭遇挫折。在與馬克宏會晤前，澤倫斯基在社群媒體X上發文稱，這項協議將是一項「歷史性協議」。

一位不願透露姓名的法國總統府官員補充說，該協議的目標是「使基輔能夠獲得，應對俄羅斯侵略所需的系統」。

上個月，澤倫斯基已經簽署了一份意向書，計劃購買100至150架瑞典的獅鷲(Gripen)戰機。

法國過去已向基輔交付「幻象」(Mirage)戰機，此前未有關於烏克蘭將採購法國核心戰力「飆風」戰機的討論。