烏克蘭與法國簽署意向書 將採購100架飆風戰鬥機

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週一表示，他已與法國簽署了一份意向書，計劃在未來10年採購100架法國製的「飆風」（Rafale）戰鬥機，以尋求對抗俄國侵略的長期軍事能力。

在法國的維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地，澤倫斯基與馬克宏站在一架飆風戰鬥機前面，在兩國國旗下簽署意向書。澤倫斯基說：「這將是最棒的防空系統，是世界上最偉大的防空系統之一。」

愛麗榭宮證實100架飆風戰機的數量，並表示這項協議涉及新的戰績，而不是從法國轉讓已有的飆風戰機。除了達梭公司製造的飆風戰鬥機外，這項烏克蘭與法國的協議，還包括防空飛彈、炸彈和無人機。

馬克宏向LCI電視台說：「我們正在規劃100架飆風戰機，這是一個巨大的數字，這是烏克蘭軍隊重建所需。」他補充說，這項交易對法國和達梭公司來說也是個好消息。

達梭公司的股價應聲飆升，當地時間接近中午時上漲了7.4%。

愛麗榭宮補充說，這份意向書是一項政治承諾，而非正式的採購協議，採購協議將在稍後達成。他們補充說，目前兩國是準備透過歐盟的援助資金，以及歐盟所凍結的俄國資產來為採購戰鬥機提供資金。不過，歐盟尚未就撥用凍結俄國資姹達成最終共識。

烏克蘭目前所獲得的西方國家援助戰機是美製的F-16。採用法國的飆風戰鬥機，將需要很長一段時間的培訓，這意味著這些採購承諾著眼的是烏克蘭未來的防衛與續戰能力，而非解決當前的威脅。

俄國部隊目前在頓巴斯地區持續緩慢但穩定地前進。俄國也經常單日發射數百架自殺無人機、飛彈空襲烏克蘭，已經使進入冬季的烏克蘭面聯嚴重的停電問題。

雖然馬克宏政府目前面臨非常不穩定的政局，令人質疑法國實際能提供多少幫助，但雙方幾週以來一直在討論法國如何為烏克蘭的防空提供更多軍事支持。

馬克宏上個月承諾將提供更多的幻象戰鬥機，比他先前承諾提供的6架更多，以及新一批的Aster 30地對空飛彈。

法國和英國一直推動建立一個約30個國家的志願者聯盟，意在烏克蘭與俄羅斯達成和平協議後，向烏克蘭派駐軍隊。

關鍵目標將是確保烏克蘭獲得足夠的長期軍事和經濟援助，使其足夠強大，能嚇阻未來俄國可能發動的任何攻擊。

