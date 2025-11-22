烏克蘭與美國將在瑞士商談替代和平方案
（德國之聲中文網）據烏克蘭前國防部長烏梅羅夫（Rustem Umjerow）透露，烏克蘭代表將在未來幾天與美國代表在瑞士會面。雙方將就美國總統特朗普提出的和平計劃展開談判。他沒有透露談判的具體時間和地點。烏梅羅夫作為國家安全和國防委員會秘書，是談判代表團成員。他表示，會談將討論和平計劃的主要要點。
烏梅羅夫在社交媒體上表示，烏克蘭重視美方倡議，但將帶著明確的自身利益參與談判。
此前，烏克蘭總統澤連斯基已確定了談判小組人員。基輔發布的一項總統令稱，這支代表團將與美國和俄羅斯以及其他國際代表進行談判。
澤連斯基任命總統辦公室主任為首席談判代表
總統令顯示，首席談判代表將是澤連斯基的總統辦公室主任葉爾馬克（Andrij Jermak）。由九人組成的代表團中，還包括軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanow）。在特朗普提交其28點和平計劃後，澤連斯基表示，他歡迎這一倡議，但希望提出替代方案。
歐洲主要國家代表稱美國方案需要完善
從正在約翰內斯堡召開的南非G20峰會傳來的消息稱，與會的烏克蘭歐洲支持者們拒絕了美國提出的結束俄羅斯戰爭的計劃。他們在進行緊急的危機磋商會議後表示，該草案是談判的“基礎”，但需要“進一步完善”。
歐洲主要國家的代表計劃周日與美國和烏克蘭就美國和平計劃進行會談。據德國政府消息人士向德新社證實，會議將在日內瓦舉行。
（德新社等）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正
其他人也在看
COP30閉幕前夕 氣候融資.減化石燃料仍無共識
聯合國第30屆氣候峰會進入最後一天，各國談判陷入僵局，主要癥結點就在攸關全球氣候變遷最重要的「擺脫化石燃料依賴」等敏感議題，歐盟等已開發國家與主要產油國之間仍存在明顯分歧，導致最終協議遲遲無法出爐...大愛電視 ・ 6 小時前
檳城中央醫院 獲捐接駁車服務病患
馬來西亞的檳城中央醫院，屬於醫學中心等級，占地廣闊，光是從停車場走到專科大樓的診間，相當於繞行操場兩大圈，對患者來說，是體力上不小的負擔。為了減輕病人和家屬的不方便，慈濟捐贈接駁車，服務一般的求診...大愛電視 ・ 1 天前
新北婦開賓士「衝出巷口」撞上直行小黃 計程車側翻躺路中央
23日凌晨1時許，薛姓婦人駕駛白色賓士沿中平路92巷行駛，開出巷口準備進入中平路，同一時間，70歲劉姓計程車司機沿中平路往幸福路方向直行，車上載著準備返家的陳姓乘客。據了解，計程車司機發現賓士車突然從巷口衝出時，緊急左切閃避，但仍被賓士車撞上右後側，強大撞擊力讓...CTWANT ・ 2 小時前
美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重要元素，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也須共同參與，以發揮最大效力。中央社 ・ 4 小時前
美國俄烏和平方案需補強 歐洲挺基輔爭取更好條件
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）歐洲及其他西方領袖今天表示，美國提出的和平方案可作為終結俄烏戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。這是西方國家力拚在27日期限前為基輔爭取更好條件的努力之一。中央社 ・ 11 小時前
G20領袖峰會在即 歐盟將與烏克蘭商討和平計畫
（中央社約翰尼斯堡21日綜合外電報導）歐盟執委會主席范德賴恩今天表示，她和歐盟領袖們會在即將召開的20國集團（G20）峰會期間聯繫烏克蘭總統澤倫斯基，以商討美國提出的一項和平計畫。中央社 ・ 1 天前
揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業
民視新聞／綜合報導拜訪親朋好友，或到廟裡拜拜時，很多人會帶餅乾禮盒，但你可能沒想過，花生肉鬆夾心餅乾的創意研發，靈感竟然是來自早餐店。老字號糕餅店二代李漢翊，是七年級生，疫情時，跟家中決裂，負氣創業，六年過去了，現在的他，不但營業額破億，也明白創業不簡單，同時也終於跟家裡破冰。倒出麵粉，反覆搓揉，餅乾體從一開始的人工打麵糰，就很講究。靜置一個晚上，將麵團放進餅乾機，短時間，逼出油脂，經過5分20秒，香氣逼人的餅乾出爐，但這時候，工廠的另一邊，也沒閒著過。把焦糖加入沸水煮化，冷卻固定，無論是焦糖餡、花生餡或是巧克力餡，下一步加入擠餡機中，別小看這倒入機台的動作，研發時困難重重。夾心餅乾研發長 王怡文：「太熱的話，可能溫度太高，那這樣的話，容易造成機器的損壞，那如果太冷，像冬天最近比較冷，或是有寒流來的話，巧克力的話又會比較快凝固。」民視記者 葉為襄：「實際進到產線觀察，其實這個位置的作業員，動作必須相當靈敏，因為從擠完餡，再到對齊好四邊的直角，再送給他的夥伴，其實反應時間不到兩秒，一分鐘就可以做出40顆餅乾。」講究員工訓練，力拼外銷的餅乾禮盒，一天產量就將近4萬個，六年下來營業額破億，七年級的創辦人李漢翊從未在鏡頭前曝光過，其實他生長在知名老字號糕餅店。夾心餅乾創辦人 李漢翊：「因為那時候，我跟家裡決裂，所以其實出來創業，是背負著那種不能輸的心情。」夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我創業印象中比較深刻的是，我跟我的一個夥伴一起創業，應該說好朋友，然後那時候我們租一間15坪不到的一個小工作室。」回想起六年和好友一起創業，好友切雞肉做中盤商，他在旁邊挑戰手工餅乾。夾心餅乾創辦人 李漢翊：「肉鬆花生它，其實它的創作，就是研發這個靈感來源，其實是我很喜歡吃，就是我每次去早餐店，我都一定會點那個花生吐司夾肉鬆。」夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我一開始創業就想走國際市場，台灣的東西如果是好的，我覺得就應該值得被世界看到。」疫情時期，不少品牌倒閉，但李漢翊反而看到一線生機，把在家中學的行銷手法用在創業，用最低成本打進百貨通路，同時經營電商，六年過去，他也因為懂了創業艱辛和家人破冰，李漢翊鼓勵台灣創業人挑戰外銷，不受限市場，夾心餅乾的台灣味，儼然已經成為餅乾界潛力新星。原文出處：揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業 更多民視新聞報導搶攻中秋商機! 老字號肉乾品牌推新品 主打健康無添加「8種台灣美食」日人超怕？一票人驚「1物」沒上榜對花生過敏？ 美研究揭從小吃可大幅降低風險民視影音 ・ 2 小時前
美施壓烏克蘭接受和平方案 傳威脅切斷情報與軍援
路透社今天(21日)引述2名知情人士報導，華府威脅要切斷與烏克蘭的情報共享和武器供應，以迫使基輔同意美國提議的和平協議框架。 消息人士表示，基輔這次面臨到比前幾次和平談判更大的壓力。美國希望，烏克蘭在27日前同意這項它斡旋的和平協議框架。 其中一位消息人士說：「他們想結束戰爭，而且是由烏克蘭來付出代價。」 一個美國高級軍事官員組成的代表團20日在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，討論結束戰爭的和平之路。 美國駐烏克蘭大使和率領代表團的美國陸軍部長德里斯科(Dan Driscoll)稱這項會晤取得了成功，並表示華府尋求為美烏兩國簽署相關文件擬定「積極的時間表」。中央廣播電台 ・ 1 天前
美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。 南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。 該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」 拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。 據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。 這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。 美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席 G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。 拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表中央廣播電台 ・ 15 小時前
南非G20峰會美國缺席 領袖宣言草案聚焦氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）主要經濟體領袖今天齊聚南非，參加美國抵制的峰會，尋求就一份宣言草案達成協議。這項草案主要聚焦於氣候變遷。中央社 ・ 19 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 5 小時前
中職／統一獅新賽季洋將不只有新面孔 蘇泰安：一定會有續約的
在2025年賽季統一獅的洋投群在例行賽貢獻38勝，和樂天桃猿並列聯盟最多勝場貢獻的洋投群，在新賽季是否繼續找尋這些老班底？領隊蘇泰安透露有在評估續約，同時也有找尋新洋投。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
竹市公道五路加油站旁 倉庫起火燃燒
新竹市公道五路二段一處加油站，凌晨5點多發生火警，消防人員趕到現場發現旁邊倉庫起火，幾分鐘後即撲滅火勢，所幸無人受傷，起火原因正由消防局調查當中。消防局5點25分受理民眾報案，指竹市東區公道五路二段加油站旁邊倉庫起火，報案人為加油站員工，表示現場加油站旁貨櫃有煙有火。自由時報 ・ 2 小時前
G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。中央社 ・ 18 小時前
美國擬啟動委內瑞拉軍事行動新階段 多家國際航空因安全警告停飛
美方近期宣稱馬杜洛領導一個販毒集團，但馬杜洛否認相關指控。報導指出，由於情勢敏感，四名美國官員皆在匿名情況下受訪。兩人透露，新行動的第一步很可能是秘密行動（covert operations）。五角大廈未回應相關提問，中央情報局（CIA）則拒絕置評。一名美國高階官員表示，川...CTWANT ・ 4 小時前
Podcast2.2萬檔再創新高 高雄創作者交換實戰經驗
國內Podcast（播客）產業持續成長，收聽人口穩定上升，據業界統計，節目數量今年已突破2.2萬檔再創新高，高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。Podcast概念源於RSS和MP3技術的結合，隨著智慧型手機普及、行動數據與串流平台的興起，加上錄音設備更便宜、剪輯工具更普自由時報 ・ 4 小時前
影／永靖鄉米食果苗節 吃米食點心、領水果苗吸引民眾大排長龍
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度的「永靖鄉米食果苗節」農特產品推廣暨公益關懷活動於今（22）日下午互傳媒 ・ 18 小時前
兒少彩繪成移動美術館! 高雄輕軌列車「童畫號」即日起上路
「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），今（22日）下午攜手高雄捷運局，在輕軌C23龍華國小站，推出全台首創「由兒少彩繪、並由兒童命名」的輕軌列車，這列「孩子的移動美術館」命名為「童畫號」，即日起於輕軌全線行駛1個月。此次彩繪活動以一列高雄輕軌列車共5節車廂，由兒童、青少年發揮創意彩繪，他們拎著油漆刷、自由時報 ・ 18 小時前
熱帶氣旋侵襲澳洲北領地 強風豪雨導致停電
（中央社雪梨23日綜合外電報導）威力強大的熱帶氣旋昨晚橫掃澳洲北領地（Northern Territory），風速高達每小時110公里，導致多處樹木傾倒、交通號誌損壞，並造成停電。中央社 ・ 3 小時前
藍營新北派李四川最強？藍議員曝"最佳參選時間點"！
論壇中心/綜合報導匯流新聞推出新北市長民調，顯示如果藍綠一對一，國民黨的李四川領先民進黨的蘇巧慧，如果藍綠白三腳督，李四川和蘇巧慧則在誤差範圍內，而黃國昌則是墊底，而台北市副市長李四川目前正忙於處理輝達落腳北市，未對選舉做過多回應，只回專心市政。＜更多內容請看影片連結＞國民黨新北市議員林金結在《頭家來開講》節目中表示，民進黨的蘇巧慧現在勤跑行程，而國民黨也在中常會請主席開始啟動選戰相關行程，我認為對李四川來說，在輝達事件處理完之後，「農曆年前宣布，過完年後開始投入選新北的行程」，輝達備忘錄應該農曆年前就會簽完，然後預估十月左右會動工，林金結更提到，我們這些小雞也期盼李四川能夠按照，以前侯友宜3月1日開始投入選舉，「3月1日投入選舉，這是一個最剛好的時間點」。原文出處：處理完"輝達"就參選！林金結：李四川3/1宣布最好！ 更多民視新聞報導不怕民調落後李四川！蘇巧慧霸氣喊：會讓大家知道我是最佳候選人柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了民視影音 ・ 6 小時前