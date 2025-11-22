烏克蘭與美國將在瑞士商談替代和平方案

（德國之聲中文網）據烏克蘭前國防部長烏梅羅夫（Rustem Umjerow）透露，烏克蘭代表將在未來幾天與美國代表在瑞士會面。雙方將就美國總統特朗普提出的和平計劃展開談判。他沒有透露談判的具體時間和地點。烏梅羅夫作為國家安全和國防委員會秘書，是談判代表團成員。他表示，會談將討論和平計劃的主要要點。

烏梅羅夫在社交媒體上表示，烏克蘭重視美方倡議，但將帶著明確的自身利益參與談判。

此前，烏克蘭總統澤連斯基已確定了談判小組人員。基輔發布的一項總統令稱，這支代表團將與美國和俄羅斯以及其他國際代表進行談判。

澤連斯基任命總統辦公室主任為首席談判代表

總統令顯示，首席談判代表將是澤連斯基的總統辦公室主任葉爾馬克（Andrij Jermak）。由九人組成的代表團中，還包括軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanow）。在特朗普提交其28點和平計劃後，澤連斯基表示，他歡迎這一倡議，但希望提出替代方案。

歐洲主要國家代表稱美國方案需要完善

從正在約翰內斯堡召開的南非G20峰會傳來的消息稱，與會的烏克蘭歐洲支持者們拒絕了美國提出的結束俄羅斯戰爭的計劃。他們在進行緊急的危機磋商會議後表示，該草案是談判的“基礎”，但需要“進一步完善”。

歐洲主要國家的代表計劃周日與美國和烏克蘭就美國和平計劃進行會談。據德國政府消息人士向德新社證實，會議將在日內瓦舉行。

（德新社等）

作者: 德正