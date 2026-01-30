烏克蘭與SpaceX合作 阻俄羅斯以星鏈操控無人機
（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭國防部長今天表示，烏方正與馬斯克旗下航太公司SpaceX合作，阻止俄羅斯利用該公司的「星鏈」衛星網路系統導引無人機。此前基輔當局指出，在俄軍發動攻擊的長程無人機殘骸中發現星鏈設備。
路透社報導，一名烏克蘭官員本週在社群媒體發布照片，展示俄軍長程無人機殘骸上裝有星鏈（Starlink）終端機，並指俄羅斯可能利用該系統導引無人機在27日襲擊一列烏克蘭客運列車。
烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在通訊軟體Telegram發文表示：「我們感謝SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）以及馬斯克（Elon Musk）本人的迅速回應，並著手處理此一現狀。」
他強調：「西方技術必須持續協助民主世界並保護平民，而非被用於恐怖主義或摧毀和平城市。」
SpaceX目前尚未立即回應路透社的置評請求。
2022年俄羅斯發動全面入侵初期，應基輔當局請求，馬斯克啟動了烏克蘭境內的星鏈服務。儘管馬斯克隨後因對戰爭的立場與烏國官員發生摩擦，但烏軍仍高度依賴數萬台星鏈終端機進行戰場通訊與無人機操控。
星鏈因其在戰場上的穩定連線及抗干擾能力而深受青睞。
SpaceX曾於2024年2月在社群媒體發文澄清，該公司未向俄羅斯銷售或運送星鏈設備，且「未與俄羅斯政府或其軍方有任何形式的業務往來」。
然而，總部位於美國的「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）指出，已有報導顯示俄軍自2024年9月起，開始使用配備星鏈系統的「見證者」（Shahed）長程無人機。（編譯：劉淑琴）1150130
