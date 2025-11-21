烏克蘭艱難抉擇！川普促感恩節前達和平方案
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）持續斡旋調停俄烏戰火，表態希望在下週四感恩節之前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）21日警告，烏克蘭正面臨失去重要盟友或國家尊嚴的風險；與此同時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也證實，莫斯科已經收到美國提出的方案，認為可以此為協商基礎，俄方願意談判。
近期曾有外媒揭露，美俄針對俄烏戰爭草擬了「28點計畫」，要求烏克蘭放手、讓俄羅斯實質完全控制頓巴斯地區，如果烏方不同意，華府不排除將停止提供基輔武器和分享情報，儘管澤倫斯基先前就已多次排除做出領土讓步的可能性，但如今基輔面臨的壓力似乎越來越大。
此外，據悉該方案還包括烏克蘭不加入北約（NATO）、北約亦不會在烏克蘭駐軍、限制西方對俄羅斯境內的遠程打擊，還要將烏克蘭的武裝部隊規模限制在60萬人以內，並呼籲在100天內舉行烏克蘭選舉。
澤倫斯基坦言，此刻對烏克蘭而言非常艱難，承受空前壓力，要麼喪失尊嚴，要麼承擔失去重要夥伴的風險；不過他也強調，會繼續與美國及盟友保持溝通，共同尋求建設性方案，力求不給敵人任何藉口，可以指控烏克蘭拒絕和平、破壞進程、抗拒外交手段。
川普當地時間週五對《福斯新聞》（Fox News）表示，下週四（感恩節）是針對協議達成共識的合適時機。
川普並指出，美國只有一個目的，就是停止殺戮，對於波羅的海或歐洲其它地區，未來也可能面對威脅一事，他聲稱俄羅斯並不尋求更多戰爭，原因之一是他們正在接受制裁和懲罰。
原文資訊：
Trump gives Ukraine days to accept his plan to end war as Zelensky warns of ‘difficult moment in history’
Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept
