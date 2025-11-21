烏克蘭艱難抉擇！川普促感恩節前達和平方案

▲美國總統川普表態，希望在感恩節前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基則警告，烏克蘭正面臨失去重要盟友或國家尊嚴的風險。圖為2人先前會晤資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）持續斡旋調停俄烏戰火，表態希望在下週四感恩節之前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）21日警告，烏克蘭正面臨失去重要盟友或國家尊嚴的風險；與此同時，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也證實，莫斯科已經收到美國提出的方案，認為可以此為協商基礎，俄方願意談判。

近期曾有外媒揭露，美俄針對俄烏戰爭草擬了「28點計畫」，要求烏克蘭放手、讓俄羅斯實質完全控制頓巴斯地區，如果烏方不同意，華府不排除將停止提供基輔武器和分享情報，儘管澤倫斯基先前就已多次排除做出領土讓步的可能性，但如今基輔面臨的壓力似乎越來越大。

此外，據悉該方案還包括烏克蘭不加入北約（NATO）、北約亦不會在烏克蘭駐軍、限制西方對俄羅斯境內的遠程打擊，還要將烏克蘭的武裝部隊規模限制在60萬人以內，並呼籲在100天內舉行烏克蘭選舉。

澤倫斯基坦言，此刻對烏克蘭而言非常艱難，承受空前壓力，要麼喪失尊嚴，要麼承擔失去重要夥伴的風險；不過他也強調，會繼續與美國及盟友保持溝通，共同尋求建設性方案，力求不給敵人任何藉口，可以指控烏克蘭拒絕和平、破壞進程、抗拒外交手段。

川普當地時間週五對《福斯新聞》（Fox News）表示，下週四（感恩節）是針對協議達成共識的合適時機。

川普並指出，美國只有一個目的，就是停止殺戮，對於波羅的海或歐洲其它地區，未來也可能面對威脅一事，他聲稱俄羅斯並不尋求更多戰爭，原因之一是他們正在接受制裁和懲罰。

