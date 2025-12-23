烏克蘭萬人翻雪峰越境他國躲徵兵 芬蘭麋鹿銳減怪普欽

圖／達志影像美聯社

烏克蘭與羅馬尼亞邊境高山上，數萬烏克蘭人冒著生命危險，翻越極度低溫的雪峰，要逃離上戰場的命運。但他們大部分沒有專業知識和裝備，受困雪地，還有人因凍傷而截肢，至少29人死亡。3年多的俄烏戰也影響生態，離戰場數百公里外的芬蘭，麋鹿數量銳減，上千隻麋鹿被狼群吃掉；芬蘭養鹿人說，都是俄羅斯總統普欽的錯，因為俄國獵人都上戰場了，狼群數量氾濫，才會跑到芬蘭捕食麋鹿。

3年多來，烏克蘭數百萬士兵用生命抵抗俄軍入侵；而在烏克蘭與羅馬尼亞的邊境高山上，則有數萬人冒著生命危險，翻越極度低溫的雪峰，要逃離上戰場的命運。

羅馬尼亞高山救難人員：「他們沒有知識，也沒有經驗，沒有個人配備，因為這樣的高山，他們需要有專業配備才能存活。」

烏克蘭與羅馬尼亞的邊境長達450公里，中間由高山群阻隔，必須具備專業登山知識，才能活著翻越邊境。俄烏開戰至今，每周都有至少100名烏克蘭人冒險跨境，羅馬尼亞高山救難隊，救援超過370人，還有29人死亡。這名烏克蘭男子在開戰初期收到兵單，他與一群人出發逃往羅馬尼亞，但卻不小心脫隊了。

烏克蘭生還逃兵：「零下20度，沒有食物，沒有水。」

CNN記者：「沒水，沒食物。」

烏克蘭生還逃兵：「沒有，只有雪。」

烏克蘭生還逃兵：「我光腳走了20公里路，我發現腳出現問題，但當時我沒有感覺，直到醫院才又恢復知覺。」

男子10根腳指頭因凍傷而壞死，最後必須截肢保命。

烏克蘭的戒嚴法規定，23到60歲的男子不得離開國家，許多人不願上戰場而逃跑；後來烏克蘭將徵兵年齡下限改為25歲，越境的數量才大幅降低。不過今年冬季仍有上萬人嘗試，羅馬尼亞至少收容了3萬烏克蘭人，當地救難隊也隨時待命。

馬拉穆列什山區搜救隊總指揮 Dan Benga：「我們充分準備好，我們每天都訓練，這就是我們的工作。這非關烏克蘭、羅馬尼亞人還是美國人，而是身而為人。」

CNN記者：「身為人。(對) 如果你可以向烏克蘭人傳達訊息，你會告訴他們停止攀越這些高山，太危險了？」

馬拉穆列什山區搜救隊總指揮 Dan Benga：「我真的不能說：別攀越高山，我只能說照顧好自己。」

社群平台也公開招攬偷渡團，到摩爾多瓦9千歐元，約合台幣34萬；到羅馬尼亞要1萬2千歐元，合台幣45萬。烏克蘭軍方也在邊境執行抓捕任務，逮到逃兵就立刻送往前線部隊。

俄烏戰爭也對生態造成影響，而且受害的還是離戰場數百公里外的芬蘭。耶誕節的標誌動物麋鹿，近來數量銳減，上千隻被狼群獵殺，芬蘭養鹿人不怪狼，卻認為這是俄羅斯總統普欽的錯。

CNN記者：「是甚麼造成麋鹿死亡？」

芬蘭養鹿人：「狼是最糟糕的，牠們不斷獵殺、獵殺、獵殺、獵殺，很糟糕。牠們大部分從遠東而來，從俄羅斯。」

CNN記者：「你怎麼知道的？」

芬蘭養鹿人：「你看蹤跡就知道來自俄羅斯。」

CNN記者：「為什麼有這麼多俄羅斯狼？」

芬蘭養鹿人：「是普欽改變了世界。」

CNN記者：「普欽？」

開戰以前，俄羅斯為了控制境內狼群數量，花錢獎勵獵殺，但戰爭爆發後，獵人都上戰場了，沒有人獵狼。根據俄羅斯媒體報導，野狼也侵入俄國住宅區，更多的狼跑到芬蘭作亂，獵殺麋鹿果腹，而且數量急遽上升。

不只狼，具有狼性的普欽，也是芬蘭戒慎的對象，芬蘭軍隊在綿延1300公里的俄羅斯邊境，加強軍事演習，防備俄軍越雷池 一步。

俄烏和平計畫談判陷僵局，俄羅斯拒絕接受美、歐和烏克蘭所提出的計畫，並持續空襲基輔。周一，俄羅斯又有一名高級將領遭到暗殺，他是56歲、負責軍事訓練的薩爾瓦羅夫中將，他的座車被人安置炸彈，在他的寓所附近停車場被引爆。這很可能是烏克蘭情報局的暗殺行動，但烏國官方尚未有任何評論。

俄羅斯調查委員會發言人 Svetlana Petrenko ：「其中一個推斷是，烏克蘭特勤局策畫這起攻擊。」

2022年開戰至今，俄羅斯已經有6名重要軍事將領被暗殺；今年4月，在莫斯克東部郊區，一名高階軍官同樣被汽車炸彈暗殺身亡。

