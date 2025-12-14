烏克蘭表態妥協 澤倫斯基：願為停火放棄加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(14日)表示，烏克蘭已放棄加入北大西洋公約組織(NATO)，以西方的安全擔保作為俄烏停火的折衷方案。這象徵著烏克蘭立場的一大轉變。

路透社報導，一直以來，烏克蘭將加入北約視為防範俄羅斯攻擊的保障，並將此一目標寫入憲法。俄羅斯則將烏克蘭加入北約看作對其國家安全的嚴重威脅。

澤倫斯基今天透過通訊軟體WhatsApp回答記者提問，他表示，烏克蘭最初的願望就是加入北約，因為那是真正的安全保障，然而「美國和歐洲的一些夥伴不支持這個方向」，烏克蘭不得不做出妥協。

他說：「因此，今天，烏克蘭和美國之間、類似北約『第五條款』(Article 5)的安全保障，以及歐洲盟友和加拿大、日本等國提供的安全保障，是防止俄羅斯再次入侵的一個機會。」他並強調，這些安全保障應具備法律約束力。

美國、烏克蘭和歐洲國家將在今、明兩天於柏林再度會談，就俄烏停火計畫進行討論。

澤倫斯基今天稍早在社群平台X上表示，烏克蘭需要「有尊嚴的和平」，而沿著目前的戰線停火將是一個公平的選擇。

俄羅斯方面則主張烏軍應撤出東部頓內茨克州(Donetsk)和盧甘斯克州(Lugansk)，儘管這兩個地區仍有部分未遭俄軍佔領。