烏克蘭被賣了？和平協議限制兵力上限 歐洲官員：嚇死我們

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在各界對烏俄和平協議寄予厚望之際，具體的條款細節卻讓西方軍事專家與歐洲官員感到不寒而慄。權威軍事媒體《Defense News》報導，目前的和平框架草案要求烏克蘭將兵力上限限制在80萬人，這意味著需從現有的百萬大軍中裁減約20%。前美國駐歐陸軍司令霍奇斯(Ben Hodges)痛批，這對烏克蘭而言在政治與道德上都是「不可接受的」，一名歐洲資深外交官更直言：「這方案把我們嚇得魂飛魄散(scares the bejesus out of us)。」

報導指出，澤倫斯基經過數週的據理力爭，才將兵力上限從最初提議的60萬人提升至80萬人。然而，這仍是一個針對這支接受西方訓練、裝備與情報支援的軍隊所設下的「天花板」。最諷刺的是，作為侵略者的俄羅斯，在協議中卻面臨「零對等限制」，完全不需要裁減任何兵力。

廣告 廣告

霍奇斯形容，這種限制就像是給烏克蘭穿上「作戰緊箍咒」。這不僅限制了部隊人數，更嚴重制約了輪調週期、訓練量能以及停火破裂時的緊急動員能力。與此同時，俄羅斯正朝著2026年招募40.9萬名新兵的目標邁進。

針對美方提出的「類北約第五條」安全保障，霍奇斯毫不客氣地質疑：「有人真的相信，如果俄羅斯無人機攻擊烏克蘭，本屆美國政府會像紐約或華盛頓被攻擊一樣做出回應嗎？當然不會。」他指出，如果非軍事區(DMZ)沒有具備實戰授權的歐洲或加拿大部隊進駐，俄羅斯根本不會遵守任何協議，就像過去的明斯克協議一樣。

一名匿名歐洲外交官表示，目前的和平方案與其說是計畫，不如說是一場壓力測試，而且從歐洲的角度來看，「它正在失敗」。他擔憂，這種不對稱的條款只會讓俄羅斯獲得喘息機會，隨後繼續試探西方底線，「我們都看到了這將通往何處，這把我們嚇得魂飛魄散。」

報導也點出雙方戰爭潛力的巨大落差。俄羅斯2024年的GDP是烏克蘭的11倍，且國防預算佔GDP的7.2%。這意味著俄羅斯有本錢打消耗戰，而烏克蘭若失去西方金援，將難以為繼。霍奇斯總結：「除非讓戰爭對莫斯科來說變得『貴到打不起』，否則普廷根本不在乎死多少人。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮指揮中心掌握批中共高度挑釁

俄軍無人機新戰術！借道白俄羅斯繞過防空網 烏西城市頻遇襲

直播》中共軍演實彈射擊恫嚇台灣 國防部17:30召開臨時記者會說明

中共正義使命軍演射「遠火」官方畫面曝光！ 還宣稱「全部命中」

