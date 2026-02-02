烏克蘭記者培訓計畫 國際視角看見台灣

外交部與中央廣播電臺合作「支持烏克蘭記者培訓計畫」，邀請波蘭電台兩名烏克蘭籍記者來台採訪；經過2個月的實地採訪，兩人對台灣所處的局勢留下深刻印象。央廣董事長賴秀如今天(2日)在分享會上表示，透過烏克蘭記者的視角，讓外界重新認識台灣。

為了促進跨國交流、加強國際對台灣的瞭解，外交部與央廣合作推動「支持烏克蘭記者培訓計畫」，邀請波蘭電台的烏克蘭記者安婭(Anna Lvova)與塔拉斯(Taras Andrukhovych)來台灣採訪2個月，走訪金門、專訪台灣各部會首長，期間更見證了中共環台軍演，深入瞭解台灣所處的地緣政治環境。

央廣2日舉辦「烏克蘭記者台灣行」分享會，包括歐盟駐台代表谷力哲(Lutz Güllner)、捷克駐台代表史坦格(David Steinke)等多位歐洲駐台使節，以及民進黨立委陳冠廷等都共襄盛舉。

央廣董事長賴秀如在交流分享會上表示，今天是俄羅斯入侵烏克蘭的第1440天，兩位烏克蘭記者在台灣期間與相關領域人士深入交流，她認為烏克蘭記者培訓計畫提供外界難得視角重新認識台灣。賴秀如說：『(英文原音)在聖誕節過後，他們經歷了半夜的地震，第二天起來發現中共對發動環台軍演，這是一個特別的機會讓他們從自己的視角認識台灣。』

出席記者會的歐盟駐台代表谷力哲表示，歐盟對烏克蘭的支持堅定不移，無論在財政或軍事，都毫不動搖。谷力哲指出，烏克蘭記者培訓計畫不僅讓國際更瞭解台灣，也同樣讓大家更認識烏克蘭。



歐盟駐台代表谷力哲。(央廣提供)

德國駐台代表狄嘉信(Karsten Tietz)則引述納粹反抗運動代表人物、德國牧師尼莫勒(Martin Niemöller)的著名短詩，描述面對壓迫或入侵如果保持沉默，最後將無人支持自己。

狄嘉信表示，北約秘書長呂特(Mark Rutte)曾表示，如果中共犯台，俄羅斯將會同步進犯歐洲，所以台灣、烏克蘭與歐洲利益息息相關。他說，如果德國不支持烏克蘭，那麼其他民主國家會如何看待德國。狄嘉信說：『(英文原音)我今天要說的是，請問問自己，如果我們不盡力支持烏克蘭，這會傳遞什麼樣的訊息給台灣？如果我們容許俄羅斯的侵略，讓帝國主義成功以武力改變邊界，這又會傳遞什麼樣的訊息？如果我們不對民主國家出手相助，誰又會相信我們將願意幫助其他有需要的民主國家？這就是德國會繼續支持烏克蘭的原因。』



德國駐台代表狄嘉信強調支持烏克蘭對台灣的重要性。(央廣提供)

波蘭台北辦事處副處長魯偉明(Łukasz Weremiuk)感謝外交部與央廣的協助，強調世界面臨假訊息的挑戰，因此需要訓練有素的記者捍衛真相，對抗俄羅斯的訊息戰與宣傳攻勢。(編輯：宋皖媛)