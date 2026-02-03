烏克蘭記者培訓計畫 外交部：盼拉進台烏距離

外交部推動「支持烏克蘭記者培訓計畫」，與中央廣播電臺合作邀請波蘭電台的2名烏克蘭籍記者實地到台灣訪問，親身感受台灣所處的地緣政治環境與在地文化。央廣2日舉辦「烏克蘭記者台灣行」分享會，出席的外交部歐洲司總領事回部辦事林暉程表示，這個計畫凸顯了台灣對新聞自由的承諾，而獨立專業的媒體對於維護媒體、打擊假訊息至關重要。

林暉程在致詞時，感謝央廣的專業素養及努力，也祝賀並感謝兩位烏克蘭籍記者安婭(Anna Lvova)與塔拉斯(Taras Andrukhovych)在計畫中的出色表現。

林暉程表示，台灣因為新聞自由，得以在40年內由威權走向民主；2025年世界新聞自由指數排名，台灣在全世界180個國家中排名第24名，更位居亞洲第一。林暉程表示，很高興透過「支持烏克蘭記者培訓計畫」，分享台灣捍衛新聞自由的經驗，並在面對資訊操縱和以宣傳當作壓迫工具的當下，確保台灣的聲音與民主視角能透過烏克蘭和歐洲媒體傳播出去。

林暉程指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣始終堅定地與烏克蘭及其人民站在一起，與理念相近夥伴一同合作，提供外交、繁榮計畫、人道援助、教育與媒體訓練，幫助烏克蘭人民在壓迫下建立和平、促進繁榮。他指出，這些努力凸顯台灣身為國際社會值得信賴成員的角色，兩名烏克蘭記者接受培訓的意義不僅僅是提升專業，更在向受眾傳遞真相。

林暉程表示，希望兩名烏克蘭記者在台灣訪問期間，對台灣民主歷程、新聞自由有更深入的了解，也期待他們的報導能進一步拉近台灣與烏克蘭的距離。