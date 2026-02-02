烏克蘭記者駐台2個月 2關鍵字形容眼中的台灣超貼切

生活中心／綜合報導

兩位烏克蘭籍記者Anna Lvova與Taras Andrukhovych在台駐點兩個月，以「實在」與「勇敢」總結對台印象。（圖／組合圖，資料照）

外交部攜手中央廣播電臺推動「支持烏克蘭記者培訓計畫」，昨（2）日發表階段性成果。兩位烏克蘭籍記者來台駐點兩個月，期間親歷中共軍演並深入金門前線。兩人最終以「實在」與「勇敢」總結對台印象，並透過紀錄短片向歐洲社會傳遞台灣的民主韌性與真實風貌。

中央廣播電臺董事長賴秀如指出，本次計畫透過Rti國際網絡，特別邀請任職於波蘭國家廣播電台的烏克蘭籍記者Anna Lvova與Taras Andrukhovych來台。在為期兩個月的駐點期間，兩人進行了深度的實地採訪與專業交流。這段期間，他們不僅直接見證了中共發動軍事演習的緊張局勢，更親赴金門前線，深入探究該地複雜的歷史背景及其在地緣政治中無可取代的特殊意義。

廣告 廣告

發表會當日適逢俄羅斯入侵烏克蘭第1440天，歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Filip Grzegorzewski）出席時強調，歐盟對烏克蘭的支持始終堅定。他提到，在當前假訊息氾濫、新聞自由頻受打壓，甚至記者人身安全遭受威脅的環境下，此計畫不僅讓國際看見台灣，也加深了台灣對烏克蘭處境的理解。波蘭台北辦事處副處長魯偉明亦對外交部及央廣表達感謝，認為此舉在對抗俄羅斯宣傳攻勢及假訊息作戰中，扮演了關鍵角色。德國駐台代表狄嘉信（Jörg Polster）則引用德國牧師尼莫勒（Martin Niemöller）關於反抗納粹的名詩，提醒世人面對壓迫若選擇沉默，最終將陷入孤立無援的困境。

活動高潮為「Taiwan in My Eyes」紀錄短片的發布與揮毫儀式。兩位記者分享了影片《我眼中的台灣》，展現他們的第一手觀察。在春聯揭聯儀式中，Anna與Taras分別用烏克蘭語寫下最具代表性的關鍵字。Anna認為台灣人給她的感覺是「實在」，Taras則對台灣社會展現的「勇敢」印象深刻；兩詞結合成「台灣實在勇敢」，象徵台灣對新聞自由與民主價值的堅定捍衛，也為這趟旅程畫下完美句點。

更多三立新聞網報導

共軍上將廖錫龍過世遲6天官宣 知情者爆：見張又俠落馬親人被捕氣絕

戰狼大使嗆「不統就滾出台灣」！吳釗燮一句「9成要走？」神反殺打臉

台64線冤魂未散！惡質運將違法雙掛車隊接單 證照有效警員也無奈

酸菜白肉鍋是真的！肉形石身世大揭密 史料證實與翠玉白菜同屬瑾妃

