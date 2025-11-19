烏克蘭財政告急 盼歐盟放行俄資產1630億美元貸款

（中央社倫敦18日綜合外電報導）烏克蘭正力促歐洲盟友於下個月做出政治決定，批准一筆以凍結的俄羅斯國家資產為基礎、金額達1630億美元的貸款提案。基輔正為2026年預算的巨大缺口及一樁貪腐醜聞的餘波憂心。

歐洲各國領袖上個月未能就提供基輔的「賠償貸款」（Reparations Loan）達成共識，並將於12月18日的高峰會上再次討論。外界預期，烏克蘭自2026年第2季起將需要第一筆大規模的財政支援。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府一名高階官員告訴路透社，這次峰會看來是歐洲今年同意向烏克蘭提供這筆貸款的最後機會。俄羅斯曾表示，此舉將引來「痛苦的回應」。

經濟分析師表示，在美國總統川普治下，烏克蘭獲得美國直接援助的前景不明。如果歐洲新的援助未能到位，烏克蘭的資金可能在明年第1季就會用罄。

歐盟領袖上個月同意滿足烏克蘭未來兩年的「迫切財政需求」，但由於比利時提出的疑慮，並未批准一項利用凍結的俄羅斯資產來資助對基輔提供巨額貸款的計畫。

為基輔與外國夥伴關係蒙上陰影的，是一樁已讓兩名內閣部長深陷其中的貪腐醜聞，並引發部分國會議員要求整個內閣總辭的呼聲。

烏克蘭反貪腐機構所指控的能源部門一樁規模1億美元回扣計畫，已動搖外界對政府的信心，並對澤倫斯基構成政治挑戰。（編譯：李佩珊）1141119