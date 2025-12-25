烏克蘭貪汙亂局影響和談

烏克蘭民眾如今對於政治亂局以及連年戰事的忍耐似乎已經到了極限。根據基輔國際社會學研究所（KIIS）12月公布的一項民意調查，59％的烏克蘭人認為，總統澤倫斯基應對烏克蘭國內的貪汙行為負有個人責任。

早前受腐敗醜聞影響導致澤倫斯基的辦公室主任葉爾馬克下台，令烏克蘭國內政局陷入動盪，再加上7月時澤倫斯基企圖削弱反貪機構的獨立性以及在11月兩位部長受貪汙調查而辭任，令多事之秋的烏克蘭在國際聲譽以及對澤倫斯基個人都造成了毀滅性的打擊。

有異於之前與川普罵戰、趾高氣揚、行為剛愎自用的澤倫斯基，這位任期倍受質疑的烏克蘭總統如今已蒙上巨大的貪汙汙點，並已淪為跛腳鴨，只能聽命於美國總統川普政府的指揮。

今年7月和8月，以美元計價的對烏克蘭軍事援助下降了43％。美國援助無以為繼，而烏方只能逆來順受。美俄、俄烏的和平談判之所以未能取得進展，主要原因在於沒有人願意為與這場戰爭的承擔責任。受到貪汙重擊的澤倫斯基已經無法挽回自己聲譽。在戰爭初期，曾經一度在美歐的慫恿和縱容下，令烏克蘭貪汙一發不可收拾。如今澤倫斯基更無法操控、以致無心經營自己的國家，只能順美國意思承擔應戰不力、管治無能導致貪汙盛行的責任。

曾經不少歐洲政客曾希望透過購買更多美國武器和天然氣來拉攏以及親近美國，但實則上川普的核心利益與歐洲自身利益背道而馳。他最親近的「讓美國再次偉大」顧問和追隨者有三個首要目標：不惜一切代價強行達成和平以及與俄羅斯實現關係正常化，以從中牟利。觀其和平計畫的內容，明顯沒有兼顧烏克蘭的領土問題、北約成員資格以及安全保障的問題。

雖然在美國主導下，烏克蘭同意在東面的國土推動非軍事區以換取和平，但明顯俄羅斯並不感到滿意。近日，烏克蘭遭受了這場持續近4年的戰爭中規模最大的空中轟炸之一，俄羅斯更出動了超過600架無人機。

這明顯是俄方對烏克蘭無人機早前在地中海襲擊了一艘屬於俄羅斯的油輪回應。烏克蘭在黑海國際水域攻擊俄方油輪，增加了國際海運的風險和成本，特別是針對歐亞之間的運輸，但無助推動和平談判。烏方當中似乎有人不願跟從川普的和平方案，實行破壞行動。這些升級的對抗亦顯示了烏克蘭國內的政局的不穩甚至失控，預計美俄的和談短期內難以達成雙方滿意的方案。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員）