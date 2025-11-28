烏克蘭貪腐案火燒總統幕僚長！葉爾馬克住家及辦公室被搜

2025年11月23日，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克在瑞士日內瓦與美國代表團會談後，舉行記者會。美聯社



烏克蘭政府再爆貪府醜聞，這次火燒總統澤倫斯基的長年親信，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）的住所與辦公室遭反貪機構突擊搜索。這使得基輔當局在面對美國主導的28點和平計畫、對抗其中諸多有利於俄國的條款時，增添不利因素。

美聯社28日報導，烏克蘭國家反貪局（NABU）與反貪特別檢察官辦公室宣布，他們已搜索葉爾馬克的辦公室。

葉爾馬克證實當局也已搜索他的住家。他在通訊軟體Telegram上發文表示，調查人員「沒有遭遇任何阻礙」，並表示自己正全面配合調查，且律師全程在場。

54歲的葉爾馬與澤倫斯基相識於逾15年前，當時葉爾馬克是開始涉足電視製作領域的律師，而澤倫斯基是烏克蘭炙手可熱的喜劇演員與影視明星。

澤倫斯基2019年當選總統後，葉爾馬克獲延攬進入政府、擔任總統外交助理，2020年2月升為相當於幕僚長的總統辦公室主任。

葉爾馬克在烏克蘭政壇權勢極大，也是與美國進行談判的重要成員，被稱作烏克蘭「真正的權力經紀人」。

反貪局和特檢正聯手調查一樁涉及烏克蘭高層官員、金額達1億美元的能源貪腐案。

與葉爾馬克及總統府關係密切的人士，其實早先就曾多次受到調查。葉爾馬克的兩名前副手塔塔羅夫（Oleh Tatarov）與舒爾馬（Rostyslav Shurma），在監督單位針對其財務不法行為展開調查後，已於去年離職。

一名副手斯米爾諾夫（Andriy Smyrnov）雖然因涉嫌收賄及其他不法行為遭調查，但仍留任在葉爾馬克麾下。

這起貪腐醜聞恐使澤倫斯基的處境更加艱困。他正設法爭取西方國家持續支持烏克蘭對俄作戰，並確保外國資金不斷流入。同時，歐盟已要求澤倫斯基必須加強打擊貪腐，因為烏克蘭一直希望能加入歐盟，而肅貪是歐盟要求的條件之一。

本月稍早，調查單位公布能源領域弊案之部分案情後，澤倫斯基面臨來自自家執政黨議員前所未有的反彈。

儘管葉爾馬克未遭指控任何不法行為，執政黨多名重量級議員仍認為，他必須為事態失控負起政治責任，才能重建社會信任。有議員甚至警告，若澤倫斯基不將他撤職，執政黨可能因此分裂，動搖總統在國會的優勢席次。但澤倫斯基拒絕接受相關要求。

澤倫斯基敦促烏克蘭人團結一致，對於美國施壓要求與俄羅斯達成和議的當下，呼籲「停止政治遊戲」。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，葉爾馬克在澤倫斯基每一次海外行程中均隨行在側，澤倫斯基對他高度信任，葉爾馬克在政府內的權勢幾乎無可撼動。

在烏克蘭國內政壇，官員將葉爾馬克視為澤倫斯基的「守門人」，普遍認為總統府內所有高層人事任命，包括總理與部長，都由他主導。

