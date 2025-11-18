烏克蘭買法國百架飆風戰機 兩國財務困境若無解最終恐難交付成品

記者蒲世芸／綜合報導

據BBC 17日報導，烏克蘭空防即將迎來重大升級。法國宣布，將向烏克蘭提供100架「飆風」戰機（Rafale），並協助打造更先進的防空系統；烏克蘭總統澤倫斯基形容這項協議相當具有「歷史性」。

法國與烏克蘭將進一步加強在武器上的合作。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

法將提供戰機和防空系統

這份意向書於巴黎近郊的空軍基地簽署，預計戰機將在2035年前全數交付，另外雙方也將於今年啟動攔截無人機的共同生產計畫。

雖然目前尚未公布費用細節，但據外媒報導，烏克蘭與法國恐怕都沒有錢完成這項計畫。法國正深陷預算赤字，烏方資金則預計將在明年春天用盡，因此馬克宏不僅打算爭取歐盟資金協助，法烏雙方也希望能動用凍結的俄羅斯資產。然而，這項具爭議性的做法目前仍在歐盟內部充斥不同聲音。

澤倫斯基在與馬克宏的聯合記者會上強調，這項為期十年的協議「不只是軍購」，更關乎保命。他表示，這代表「保護某個人的生命，這非常重要」。澤倫斯基強調，依照協議烏克蘭將獲得「非常強大的法國雷達」及8套防空系統等多項先進軍備。

俄軍持續推進

報導指出，對烏克蘭而言，飆風戰機的加入至關重要，因俄軍近期加大無人機與飛彈攻擊力度，瞄準能源與鐵路基礎設施，導致全國大規模停電。路透社17日報導，最新一起俄軍夜襲發生在烏東城市巴拉克利亞（Balakliya），造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青少年。

另外，俄羅斯國防部於當地時間17日表示，俄軍在烏克蘭東部再奪下3座村莊。包括在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（ Dnipropetrovsk）奪下蓋伊（Gai）、在頓內茨克州（Donetsk）拿下了普拉托諾夫卡（Platonivka）、在哈爾科夫州（ Kharkiv）奪得德沃里昌斯凱（Dvorichanske）。

烏國持續尋求更多援助

烏軍積極壯大其武器庫，除爭取到飆風戰機外，馬克宏上個月也承諾提供更多幻象戰機（Mirage），並為烏方操作的SAMP/T防空系統，提供新一批由歐洲集團MBDA製造的Aster 30地對空飛彈；另外還有美國F-16，與即將引進的瑞典獅鷲戰機（Gripen）。

與法國簽署協議後，接下來澤倫斯基將前往西班牙爭取更多軍事與經濟援助。為因應嚴冬，烏克蘭也在週末與希臘敲定天然氣合作方案，意味著美國液化天然氣（LNG）將可透過巴爾幹半島的管線流入烏克蘭。

目前，俄軍仍控制約20%的烏克蘭領土，並在前線緩慢推進，儘管據報其戰損依舊慘重。

