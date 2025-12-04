烏克蘭身分宣言 啟動甜蜜文化戰

美國總統川普的特使「魏科夫」與女婿「庫許納」，正在俄羅斯首都莫斯科，與普亭商談停戰。川普表示，普亭在會談中給人的印象，是他也想要結束烏克蘭戰爭。而烏克蘭不僅仍努力抵抗入侵，也以甜點展開文化去殖民化行動，在利維夫，餐飲業者紛紛將以俄羅斯芭蕾舞者命名的「帕芙洛娃」甜點下架，改推以烏克蘭傳奇服裝設計師「卡林斯卡」命名的全新布丁，象徵烏克蘭在戰火中，彰顯自身文化的努力。

外層是烤蛋白，內餡的鮮奶油除了水果，還有烘烤過的蕎麥，這款全新的甜點正在快速走紅。

餐廳老闆 久班：「大家會問，為什麼甜點要用，俄羅斯芭蕾舞者的名字，當我知道有人打造替代甜點時，真的非常開心。」

在烏克蘭利維夫，許多餐廳正陸續下架以俄羅斯芭蕾舞者命名的「帕芙洛娃」布丁，改推本土版本：以首位獲得奧斯卡榮耀的烏克蘭芭蕾舞衣設計師卡林斯卡命名。

芭蕾舞者暨芭蕾舞研究員 札麗琪：「在卡林斯卡著手改造前，芭蕾舞裙非常笨重，由金屬結構和多層薄紗構成，她成功地去除金屬支架，解放了舞者的雙腿 使其得以展現，更重要的是，她重新設計了緊身胸衣。」

打造「卡林斯卡布丁」，是烏克蘭去殖民化的努力，因為自19世紀以來，俄羅斯一直利用芭蕾作為文化符碼，行銷到世界各地，儼然壟斷了話語權，也讓烏克蘭等其他國家的芭蕾舞者，光芒遭到掩蓋。

餐廳顧問暨卡林斯卡布丁發想者 波里舒克：「我們當然沒辦法要求紐西蘭或美國人，不要再吃帕芙洛娃布丁，但在我國，讓陣亡士兵的母親，盡量不要受到(俄國)文化符號的刺激，是很重要的。」

為了突顯這款甜點的本土身分，特地選用烏克蘭料理的重要元素：蕎麥。

甜點師暨卡林斯卡布丁食譜創作者 諾渥莎德：「我們的目標是做出芭蕾舞裙，很像吧，自從俄軍全面入侵，我們就拒絕再烘烤帕芙洛娃了，當俄羅斯的飛彈從天而降，讓我們沒辦法過正常生活，那款甜點的味道就變差了。」

一道布丁不只是甜點，更是在戰火中尋找文化認同的方式，讓烏克蘭人用屬於自己的味道，講述屬於自己的故事。

