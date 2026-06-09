烏克蘭輸出無人機經驗 拉脫維亞成第6個合作國

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（9日）表示，烏克蘭與拉脫維亞簽署了一項無人機合作協議。雙方是在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉行的烏克蘭與北歐及波羅的海國家峰會期間，由澤倫斯基與拉脫維亞總理庫爾柏格斯（Andris Kulbergs）達成協議。

路透社報導，澤倫斯基在X平台上發文指出，此舉是加強兩國共同防禦與生產的具體行動，「這也意味著烏克蘭的專業知識與經驗，正在協助鞏固我們夥伴的實力」，「烏克蘭致力於確保歐洲每個地區都能抵禦俄羅斯的威脅。」

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庫爾柏格斯在與烏克蘭、北歐以及波羅的海等國領袖舉行的聯合記者會上表示：「我們需要保護自己的領空，而沒有人比烏克蘭更懂得如何做到這一點。」

自今年2月底伊朗戰爭爆發以來，澤倫斯基藉由訪問中東和歐洲國家，成功將烏克蘭的無人機經驗轉化成與其他國家合作的機會。

烏克蘭國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，拉脫維亞是第六個加入烏克蘭無人機合作倡議的國家。

最近幾周以來，波羅的海國家數次發生無人機闖入領空事件。烏克蘭稱，由於俄羅斯發動電子干擾，才導致無人機偏離原定航線。