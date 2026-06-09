烏克蘭輸出無人機經驗 拉脫維亞成第6個合作國
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（9日）表示，烏克蘭與拉脫維亞簽署了一項無人機合作協議。雙方是在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）舉行的烏克蘭與北歐及波羅的海國家峰會期間，由澤倫斯基與拉脫維亞總理庫爾柏格斯（Andris Kulbergs）達成協議。
路透社報導，澤倫斯基在X平台上發文指出，此舉是加強兩國共同防禦與生產的具體行動，「這也意味著烏克蘭的專業知識與經驗，正在協助鞏固我們夥伴的實力」，「烏克蘭致力於確保歐洲每個地區都能抵禦俄羅斯的威脅。」
庫爾柏格斯在與烏克蘭、北歐以及波羅的海等國領袖舉行的聯合記者會上表示：「我們需要保護自己的領空，而沒有人比烏克蘭更懂得如何做到這一點。」
自今年2月底伊朗戰爭爆發以來，澤倫斯基藉由訪問中東和歐洲國家，成功將烏克蘭的無人機經驗轉化成與其他國家合作的機會。
烏克蘭國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）指出，拉脫維亞是第六個加入烏克蘭無人機合作倡議的國家。
最近幾周以來，波羅的海國家數次發生無人機闖入領空事件。烏克蘭稱，由於俄羅斯發動電子干擾，才導致無人機偏離原定航線。
其他人也在看
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
金融妹子轉職伴遊「時薪20萬」輝達工程師聽到GPU秒暈船
首季每股只賺0.35元新低！「這低軌衛星大廠」傳捷報市場卻不買單 連崩7日登弱勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（9）日台股加權指數收盤44,704.44點，漲1201.66點，漲幅2.76%，觀察今日表現弱勢個股，手握低軌衛星題材的信錦（1582）...
快訊／明台股有望繼續漲？美股開盤1數據報喜「4大指數勁揚」
上個交易日美股指數大多回彈，台股也從週一的跌勢中回血。聚焦美股，美國公布4月貿易數據，雖然仍是貿易逆差狀態，但有較3月減少7億美元焦點個股則有，被輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳直接點名「買他們股票」的高通（Qualcomm）、計畫大幅提高股息的房地產商Welltower。今（9）日美股開盤，4大指數一度上漲。
向太重提古天樂坐牢黑歷史 過來人夏靖庭不以為然：犯錯不能修正？
【記者王思穎／台北報導】夏靖庭在新戲《大愛街2巷》飾演老派阿公「曾武雄」，在兒子坐牢期間跟越南媳婦相依為命。夏靖庭過去曾因吸毒入獄，前陣子向太重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，「犯錯不能修正嗎？」
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
北捷文湖線一度異常 190名乘客被請下車
北捷傳異常！台北捷運公司今天（9日）表示，一部列車在文湖線松山機場站至中山國中站間出現車門異常警訊，因此安排車上約190名旅客在中山國中站換乘下一部列車，目前全線已恢復正常營運。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞]新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約...
羅智強護航高金！律師直搖頭：不貪污很難嗎
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費及相關補助高達787萬餘元，遭北檢依《貪污治罪條例》起訴，並建請法院從重量處12年6月徒刑。國民黨立委羅智強為其護航，痛批總統賴清德「清算在野黨...
43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
43歲藝人王嫚萱日前宣布懷上雙胞胎，今（9日）挺著3個多月大孕肚錄製王思佳Podcast節目《王室有約》，首度分享求子過程與懷孕前後變化，「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」王嫚萱也透露，懷孕後食量變大、罩杯升級，甚至有些部位顏色改變，正積極面對身體變化，心態頗為複雜。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
高金素梅喊「黑夜會結束」！媒體人一句酸爆
[NOWNEWS今日新聞]無黨籍立委高金素梅自2002年進入立法院、並創下原住民立委7連霸紀錄，如今捲入人頭助理費詐領、非法輸入中國快篩及協會補助款等多起案件。台北地檢署8日偵結，依詐欺、貪污及違反醫...
「這檔ETF」瘋狂溢價！年化殖利率13%大吸金 投信急示警「配息3.8元恐有變」
台股繼8日上演「黑色星期一」狂洩超過1500點後，台股今（9）日上演強勁反彈行情，終場大漲1201點，收在44704點，漲幅2.76%，市場資金快速回流高股息與ETF族群。 其中，國泰全球品牌50（00916）因即將於16日除息，首次公告每受益權單位預估配息3.8元、年化殖利率超過13%，吸引投資人搶進；不過，國泰投信今日特別發布公告提醒，指00916近期出......
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
傅子純遺容「像睡著一樣」高欣欣曝遺孀近況已少量進食
46歲民視當家小生傅子純7日因急性血癌併發症猝逝，消息一出震驚全台，各界都感到相當遺憾與不捨。出道24年的他，日前才剛度假返台，卻因病情突然惡化，在人生高峰驟然離世，讓人措手不及。曾與他情同姐弟的高欣欣，第一時間趕赴醫院陪伴，強忍悲痛透露，在加護病房見到傅子純最後一面時，「就像睡著一樣，很平靜安詳」。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。