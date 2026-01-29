烏克蘭迎零下24度「極端低溫」 川普：俄同意暫停攻擊一周

烏克蘭面臨極端低溫，美國總統川普聲稱，他要求俄羅斯總統普丁暫停對基輔等城市開火一星期，而普丁已經同意。

美國總統川普聲稱，基於烏克蘭將面臨「異常寒冷」的天氣，俄羅斯總統普丁已經同意，一周內不攻擊烏克蘭首都基輔和其他城鎮。俄羅斯還沒有證實任何這類協議。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普聲稱，俄羅斯總統普丁承諾，停止攻擊烏克蘭一星期，烏克蘭總統澤倫斯基對於川普的聲明表示歡迎，說他希望俄羅斯能信守承諾。

川普沒有具體說明暫停攻擊從何時開始，但烏克蘭首都的氣溫，從週四晚上預計會驟降，未來幾天恐怕達到攝氏零下24度。BBC報導，在嚴寒的冬季，俄羅斯加強了對烏克蘭能源基礎設施的攻擊力度，就像2022年全面入侵開始以來，每逢寒冷時期所做的那樣。

川普在華府舉行的電視直播內閣會議上說：我親自要求普丁總統，一周內不要向基輔和周邊城鎮開火，他同意了。川普補充，這非常好。很多人都說，別浪費電話了，你肯定打不通。結果普丁做到了。川普還說，烏克蘭人幾乎都不相信，他們為此感到非常高興，因為他們的生活非常艱難。根據BBC了解，烏克蘭已經同意效法莫斯科的做法，暫停攻擊俄羅斯煉油廠，作為回應。