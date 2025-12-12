烏克蘭逃兵潮惡化！逾23.5萬官兵擅離職守 士兵寧願坐牢也不上前線

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

烏克蘭戰場壓力持續升高，逃兵問題更加劇危機。半島電視台（AlJazeera）報導，一名36歲的基輔上班族提摩費（Tymofey，化名）今（2025）年4月被強徵入伍後，半年內兩次翻越鐵絲網逃跑。提摩費表示新兵訓練內容毫無實戰價值，「半個國家的人都在逃」。

烏克蘭戰場壓力持續升高，逃兵問題更加劇危機。自2022年俄羅斯入侵以來，已有約23.5萬名官兵擅離職守，另有近5.4萬人逃兵。（示意圖／unsplash）

根據烏克蘭檢方統計，自2022年俄羅斯入侵以來，已有約23.5萬名官兵擅離職守，另有近5.4萬人逃兵；其中，光是2024年9月至2025年9月，就新增約17.6萬起擅離職守案件，創下戰爭以來最高紀錄，情況明顯惡化。

提摩費今年4月在街頭被警察攔下後遭強制徵召入伍，但在新訓中心發現訓練極度敷衍、不顧士兵死活，「他們給我一把槍，我朝靶子方向開了一槍，教官就在我名字旁邊打勾，表示訓練完成。」他認為自己遲早會被送上前線當消耗兵力，因此半年內兩度翻越布滿鐵刺網的圍牆逃跑，他的手上仍可見當時留下的淡紫色疤痕。目前提摩費並未收到任何正式起訴，「逃兵太多了，他們根本抓不完，半個國家的人都在逃」。

烏軍前線指揮官也坦言人力缺口嚴重。一名突擊旅指揮官指出，烏克蘭每月約能徵集3萬名新兵，但理想狀態需達7萬人，才能補齊各單位戰力。前副總參謀長羅曼年科更直言，逃兵與擅離職守人數過高，「有些人可能覺得進監獄比上前線還划算」。

報導指出，在俄軍近期於烏東持續推進、奪取土地的同時，烏克蘭也面臨來自國際社會的停戰壓力。依現行戰時法規，官兵離隊超過24小時即可構成逃兵，最高可判5至12年徒刑；擅離職守亦可能面臨最高10年刑期。

