烏克蘭遠程直攻俄羅斯貝列夫飛機製造廠 摧毀雷射武器試驗機
[Newtalk新聞] 俄羅斯黑海沿岸的重要軍機維修與製造基地近日遭受重創。據《The Aviationist》報導指出，位於塔甘羅格（Taganrog）的貝里耶夫（Beriev）飛機製造廠遭到烏克蘭飛彈與自殺式無人機聯合攻擊，不僅廠區設施受損，兩架極為罕見的伊留申Il-76型特種試驗機也在這波攻擊中被完全摧毀。
據衛星影像顯示，遭擊毀的兩架飛機分別為貝里耶夫A-60空載雷射武器實驗機，以及被稱為A-100LL的預警機測試平台。烏克蘭官方則證實，這次打擊行動結合了巡弋飛彈與單向攻擊型無人機。
報導指出，A-60的定位與美國波音NKC-135「空載雷射實驗室」及YAL-1計畫類似，主要任務為測試空中定向能雷射武器，用於飛彈防禦用途。該機首架於1981年首飛，但後來毀損；第二架則於1991年轉為實驗用途服役，卻因蘇聯解體不久即停飛。直到2009年，外界才再度拍到該機復飛畫面。
《The Aviationist》提到，儘管 A-60計畫曾一度被外界視為可能重啟的象徵。但隨著這架飛機在火光中化為焦土，俄方任何復活該計畫的可能性也等於被徹底終結。
至於一同被摧毀的A-100LL，則是俄羅斯新一代A-100空中預警機的原型測試平台，該機僅保留機身上方雷達圓盤的安裝結構，並未實際裝設雷達，長期處於封存狀態。雖然目前A-100的測試工作已轉移至唯一的量產原型機進行，但這架測試機的全毀，仍是俄羅斯預警機發展上的重大打擊。
報導指出，俄軍現役A-50空中預警機數量本就不多，且在對烏戰爭期間持續遭受損失，不但有停放中的A-50遭FPV無人機攻擊，至少還有兩架被擊落。缺乏足夠A-50支撐下，俄軍只能仰賴探測範圍更有限的地面雷達來導引防空與攻擊行動。即便仍有少數A-50可用，也因遭擊落風險升高，被迫拉遠與前線的距離，進一步削弱實戰效能。至於被寄予厚望的A-100接班計畫，至今進展明顯受阻。
遭襲的貝里耶夫工廠，正是A-50維修與A-100理論上量產的核心基地。《The Aviationist》提到，這次廠區受損勢必進一步限制俄軍預警機運作能力。雖然目前尚不清楚攻擊當下是否仍有飛機停放於廠內，但相關設施已被列為「高風險目標」，未來即使修復完成，是否還能安全進行維修作業，也將成為新的難題。
此外，該基地還負責俄軍 圖-95「熊式」戰略轟炸機與 圖-142 海上巡邏機的維修與升級作業。由於圖-95是俄軍對烏發動大規模巡弋飛彈攻擊的主要平台之一，任何與該機隊相關的設施，早已被列入烏克蘭軍方的優先打擊名單。過去數月內，俄國本土深處的戰略轟炸機基地已多次遭無人機突襲，屢屢引發國際關注。
在同一晚的行動中，烏軍還同步打擊了生產「Molniya」低成本自殺式無人機的Atlant Aero工廠，以及新羅西斯克、圖阿普謝一帶的石油設施，甚至還擊中至少一套S-400防空飛彈系統。
