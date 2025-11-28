烏克蘭選手日本相撲奪冠 史上最快升「大關」力士
在眾人的掌聲下，來自烏克蘭的相撲力士安青錦踏上了土俵，要跟對手橫綱階級的豊昇龍爭奪「九州賽程」的冠軍，在2人激烈的碰撞下，對手的手先一步碰到地上，宣告了安青錦獲得冠軍。
主持人：「恭喜你。展望明年？」
烏克蘭籍相撲力士安青錦回應，「謝謝你，會持續努力，拼出不輸給這次賽程的成績。」
這是烏克蘭籍相撲力士，第一次拿下冠軍，也是最近8年來第一位得到這個殊榮的歐洲選手，讓從小教導安青錦相撲技巧的師父很開心，就連在烏克蘭基輔的居民也表態祝賀。
安青錦幼年師父巴傑戴爾烏利說，「真的很開心，終於讓他拿到了冠軍，他是一個很認真朝著目標走的孩子。」
烏克蘭基輔居民表示，「他是我們的希望，未來會成為很了不起的人物，我們會一直為他加油。」
今（2025）年才剛滿21歲的安青錦，原本名字是亞夫胡西辛，由日本相撲師父安美錦取名字中的「安、錦」，加上代表烏克蘭國旗中的藍色「青」，為他取名。
安青錦小時候從影音平台YouTube看到了日本相撲選手貴乃花與朝青龍的比賽片段，因此立志成為相撲選手，他從7歲開始練相撲，並且在2019年、15歲時在世界青少年相撲比賽中獲得第3名。
原本已經有一所烏克蘭國立大學錄取他，但受到俄烏戰爭影響，加上他當年還沒有滿18歲，因此躲過了徵兵，在2022年4月為了成為相撲力士，從烏克蘭逃往德國，並且透過國際青少年相撲比賽，認識的日本力士山中新大，以難民的身分入境日本。
關西大學相撲社校友山中新大說，「他到了日本後，我就一直把他當弟弟看待，真的就宛如家人般。」
抵達日本時，安青錦完全不懂日文，但他憑藉努力，在2023年的秋季賽程第一次登上土俵出賽，歷經9個賽程，創下了不少歷年新紀錄，飛速升到「關脇」階級。因為這次的獲勝，讓日本相撲協會召開臨時理事會，基於他過去3場賽程的45次比賽，拿下了34次勝利，決定讓安青錦晉升到僅次於「橫綱」的「大關」階級，並且在26日舉行了晉升儀式，讓安青錦也成了日本相撲史上晉升最快的選手。
日本烏克蘭籍相撲選手安青錦表示，「儀式結束後，希望打電話給家人，父母是我最想感謝的人，對於師傅道場內只收了我1個外國人，對師傅能選我做弟子，我也非常感謝。」
