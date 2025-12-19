「烏克蘭還沒準備好和平！」普京拒絕對基輔妥協讓步，痛批歐盟凍結俄國資產就像公然搶劫

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）19日在莫斯科舉行年終大型記者會，一開場就面對媒體闡述其立場，這位強人領袖重申、對於結束烏克蘭戰爭的條件，他絕不會在既有立場上，做出任何妥協，並指控歐盟（EU）各國、近期企圖對被凍結的俄羅斯資產進行「公然搶劫」。

年終記者會一直是俄羅斯年度政治重頭戲，通常會持續大約四小時之久，讓普京在電視轉播中，親自回答所有參與記者會媒體的提問。如今俄烏戰爭開打三年後，莫斯科和基輔在歐美施壓下，正在進行停火與和談協商，但是普京卻表示，在他看來、烏克蘭尚未準備好達成和平協議，只注意到對方釋出一些「願意對話的訊號」。

普京向俄媒強調，俄羅斯政府始終如一的態度，願意並準備以和平方式，結束這場武裝衝突，但必須遵守他在去年6月提出的根本原則，因為那才能根本解決導致這場危機的問題，而普京所堅持的原則有兩點，第一點就是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）剛剛放棄、加入北約（NATO）的期望。

至於第二點，則是要求烏軍全面撤出東部四塊地區，包含頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhanska）等被莫斯科視為自身領土的烏克蘭東部，但這一點遭到基輔堅決反對，甚至反嗆俄羅斯，過去三年多戰爭過去，迄今仍無法「完全掌控」這一大片土地。

BBC記者Steve Rosenberg（右）在年終記者會向普京提問。（美聯社）

就在普京發言前數小時，歐盟突然改變決定，先行擱置挪用凍結俄羅斯資產，給烏克蘭提供大筆貸款的計畫，改為自行舉債、在未來兩年內支應烏克蘭對抗俄羅斯的防衛需求。

面對這個轉變，普京也錯過機會大肆嘲諷，他認為、歐盟之所以擱置原方案，是因為此舉可能帶來「嚴重後果」，而且在普京眼中，歐洲此舉甚至用「竊盜」一詞形容都還不夠貼切，應該算是光天化日下的搶劫之舉。

「為什麼這場搶劫無法進行？因為一旦執行，這不僅會形象受損，更是動搖歐元區的信任基礎。不只是俄羅斯，還有許多國家、特別是那些產油國，都將黃金與外匯存放在歐元區。他們也會擔心，自家資產被歐洲人隨意挪用。」

俄羅斯強人總統普京再次親自出席年終記者會。（美聯社）

這場被譽為俄羅斯年度的政治大秀，打從2001年開始、幾乎每年年底都會以不同方式舉辦，而普京本人也會在現場，親自回應從核武、歷史到雞蛋售價波動等形形色色的問題。

克里姆林宮甚至表示，今年事前一共收到260萬組提問，官方想藉此記者會，將普京包裝成一位願意回應任何問題、傾聽民意的優質領袖。

不過，今年記者會現場一度短暫出現突發插曲，投影螢幕上一度閃現一段諷刺性留言，「這不是直接連線，而是一場馬戲團表演。」但該畫面很快就被切換鏡頭而消失。

前線戰況

對俄烏戰爭，除了讓普京親自回答各種提問，他還特別邀請「前線當事人」來到現場，由他告訴媒體戰場現況。此人名叫納蘭・奧奇爾－戈里亞耶夫（Naran Ochir-Goryaev），是一位獲得俄羅斯英雄勳章的陸軍中尉，曾參與攻佔烏克蘭城鎮西維爾斯克（Siversk）的行動。

榮獲俄羅斯英雄勳章的資深中尉納蘭・奧奇爾－戈里亞耶夫，也受邀出席年終記者會。（美聯社）

總統還向一名陣亡士兵的遺孀道歉，因為對方表示，家屬迄今為止、尚未收到應得的撫恤補償。

至於國內經濟表現，普京指出、俄羅斯經濟今年成長率放緩至1％，比2024年4.3％下滑不少，主要是受到該國中央銀行為抑制通膨，而刻意採取的政策所導致。就在記者會進行期間，俄羅斯央行宣布，將基準利率下調0.5個百分點。

