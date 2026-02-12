烏克蘭鋼架雪車選手堅持佩戴陣亡運動員「紀念」頭盔，被IOC禁賽

赫拉斯克維奇頭盔上所呈現的部分運動員，是他的朋友 [Getty Images]

烏克蘭鋼架雪車（skeleton）選手弗拉迪斯拉夫·赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）因堅持佩戴一頂印有在俄羅斯入侵烏克蘭期間遇害運動員照片的頭盔，被禁止參加冬奧會比賽。

赫拉斯克維奇在週四（2月12日）比賽開始前的所有訓練滑行中都佩戴了這頂頭盔，而國際奧林匹克委員會（IOC）已於週二告訴他，這頂頭盔「不符合」《奧林匹克憲章》的規定，因此他不被允許佩戴。

但他仍在週三再次佩戴這頂頭盔進行正式訓練，並告訴記者，他相信自己「完全有權利」佩戴它。

IOC主席柯絲蒂·考文垂（Kirsty Coventry）於週四第一輪無舵雪橇比賽開始前，在科爾蒂納的滑行賽道上會見了這名26歲的選手，並在之後表示赫拉斯克維奇「不願意考慮任何形式的妥協」。

IOC在一份聲明中補充說：「IOC非常希望赫拉斯克維奇先生能夠參賽。這就是為什麼 IOC與他坐下來討論，希望以最尊重的方式來回應他紀念那些因俄羅斯入侵烏克蘭而喪命的運動員的願望。」

IOC曾表示，赫拉斯克維奇可以在比賽期間以佩戴黑色臂章的方式向逝去的運動員致敬，也可以在混合採訪區、新聞發布會或社群媒體上展示他的頭盔，但「比賽場域是神聖不可侵犯的」。

《奧林匹克憲章》第50章第2條規定：「在任何奧林匹克場地、場館或其他區域內，不得進行任何形式的示威或者政治、宗教或種族宣傳。」

但赫拉斯克維奇認為，他的致敬方式與其他運動員已展示過的致敬並無不同——例如花式滑冰選手馬克西姆·瑙莫夫（Maxim Naumov），其父母是上月在華盛頓特區空難中67名罹難者之一，他於週二在等待分數公佈時舉起了父母的照片。

IOC發言人馬克·亞當斯（Mark Adams）此前曾表示，將於週四聯繫赫拉斯克維奇，「再次強調他有很多方式可以表達哀悼」。

米蘭-科爾蒂納冬奧會男子鋼架雪車比賽於週三開始，決賽則於週五進行。

「我們真的希望他能參賽，我們希望所有運動員都有他們的時刻，」亞當斯較早前說，同時指出：「最終這將是IOC的決定。」

「我們不希望在公眾場合辯論此事——我們希望以人性化的方式處理，讓他能參賽符合所有人的利益。」

赫拉斯克維奇表示，頭盔上有許多運動員的照片，其中包括青少年舉重選手阿莉娜·佩雷古多娃（Alina Peregudova）、拳擊手帕夫洛·伊申科（Pavlo Ishchenko）和冰球選手奧列克西·洛吉諾夫（Oleksiy Loginov），當中一些人是他的朋友。

「這頂頭盔讓我們保留對這些運動員的記憶，」他說。

「他們之中有些人是奧林匹克運動的一部分——是奧運家庭的一員。我相信他們值得在這裡被紀念。」

IOC過去曾因政治訊息取消運動員資格。阿富汗霹靂舞選手馬尼扎·塔拉什（Manizha Talash）在2024巴黎奧運為難民代表隊參賽，因在資格賽舞台上展示「解放阿富汗女性」（Free Afghan Women）標語而遭取消資格。

「他們沒有被處罰，我也不應該」

美國花式滑冰選手瑙莫夫的父母上月在華盛頓特區的空難中喪生。他於週四完成男子單人滑項目後，在等待分數的時候舉起了他父母的照片。

赫拉斯克維奇表示，他不明白這和自己的頭盔致敬有何不同。

「我相信我擁有所有權利——那些運動員沒有受到處罰，我也不應該，」他說。

「我們的規則相同。他們在等待評分時展示照片，那仍然是在比賽場域，而不是混合採訪區。這是相同的、平等的，我看不出任何差別。」

在談到瑙莫夫時，亞當斯表示：「那是非常動情、非常人性的表現。這更突顯我們的說法——這位烏克蘭選手也可以做同樣的事。他可以展示他的頭盔、穿過混合採訪區並向大家說明。」

「我們已放寬規則，允許他佩戴黑色臂章。瑙莫夫的例子反而強化了我們的立場——他先完成比賽，之後再表達感情。」

赫拉斯克維奇是烏克蘭首位鋼架雪車運動員。他在2022年北京冬奧會上曾舉起「烏克蘭不要戰爭」（No War in Ukraine）的標語，當時距離俄羅斯入侵僅有幾天。

烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則在X平台上發文，感謝赫拉斯克維奇「提醒世界我們的抗爭代價」。